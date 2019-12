En la fiesta del 9/12, Gallardo cantó y se emocionó con los hinchas

River, después del partido con san Lorenzo, tuvo su fiesta en el Monumental. Ni bien los jugadores se retiraron del campo de juego, se iluminó la pantalla gigante del estadio para mostrar el inicio de una cuenta regresiva de 16 minutos que desembocó en la llegada del 9 de diciembre, el día en que se cumple un año del triunfo sobre Boca en Madrid.

Aquella final histórica, que consagró a los millonarios campeones de la Copa Libertadores, fue recordada con un show de música y color que contó con la asistencia de varios de los protagonistas de la recordada victoria sobre Boca.

Marcelo Gallardo se enganchó con el clima reinante y cantó junto a los hinchas. Muy emocionado, se notó que por momentos se le entrecortó la voz y debió tragar saliva y respirar profundo para poder seguir hablando.

El Muñeco al hablar con los periodistas señaló: "Principalmente quiero agradecer a este grupo de jugadores. Me siento muy orgulloso. Nos han hecho vivir, o por lo menos a mí, me han hecho vivir el año más feliz de mi vida. De todo corazón, les agradezco por compartir esto con nosotros, darnos la alegría más hermosa y seguir trabajando con sacrificio, humildad y dedicación. Mismo perdiendo, como hoy, vamos para adelante aunque no se nos dan las cosas y seguimos insistiendo".

Y remató señalando que "Yo me siento identificado con ellos, y sé que ustedes también lo valoran y sienten así. Gracias, muchachos, por el año más lindo que nos hicieron vivir", puntualizó el DT de River.