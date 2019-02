Los desvalijaron en Mar del Plata, volvieron al country de Gorina y vivieron una odisea

| Publicado en Edición Impresa

Hacía apenas cuatro días que un matrimonio y sus hijos, que residen en un country de Gorina, habían regresado de sus vacaciones en Mar del Plata, pero en la noche del martes, en esa vivienda sólo estaba la pareja, porque sus hijos menores de edad habían quedado en casas de familiares.

Sin embargo, los dueños de la vivienda que forma parte del barrio cerrado “Las Huertas”, en las calles 501 y 151, no iban a poder disfrutar aquella noche de la tranquilidad que habían imaginado.

Estaban mirando televisión cuando dos delincuentes encapuchados y fuertemente armados con una pistola, una escopeta de doble caño y hasta con facones, se colaron en esa casa tras romper un alambrado del fondo del complejo habitacional.

LOS ATARON Y GOLPEARON

El dueño de la vivienda, que sólo aportó como dato personal que tiene 41 años, contó a este diario los pormenores de la traumática situación que tuvo que padecer junto a su mujer.

“Fue a las 11 de la noche del martes, cuando con mi esposa estábamos mirando televisión en el comedor y en un momento ella se levantó para ir al baño”, recordó, agregando que los intrusos “se metieron por un lateral de casa y al verme me apuntaron y me obligaron a tirarme al piso”.

El primer momento de fuerte tensión que padecieron las víctimas se registró cuando uno de los asaltantes se dirigió hasta el baño para reducir también a la mujer.

“Me levanté del piso para que no le hiciera nada y el ladrón que se quedó conmigo me golpeó, me insultó y me ordenó que me quedara quieto”, expuso este vecino.

Seguidamente, ambos delincuentes llevaron a los rehenes hasta su dormitorio, donde “nos ataron de pies y manos, dejándonos arrodillados frente a la cama matrimonial”.

El dueño de casa recordó que previamente “nos taparon las cabezas con sábanas y en un momento dado me la saqué y se enojaron. Por eso me volvieron a golpear”.

Según refirió, desde ese momendo “se dedicaron a revisar toda la casa y nos robaron un total de 13.000 pesos, carteras y bijouterie de fantasía de mi mujer, nuestros celulares, juegos de consola de los chicos, la wi y la ‘play’, una cámara para filmar en tablas de surf, las llaves de mi camioneta y las llaves del auto de mi mujer”.

“Además habían preparado para llevarse un televisor, ropa y perfumes, que al final terminaron dejando”, señaló después.

Igualmente, el mayor alivio que sintió el damnificado fue que en el apuro los asaltantes no se llevaron “el dinero que nos habían sacado del cobro de las expensas de otros residentes del country”.

“¿Qué íbamos a decirles después? Por eso, más allá de que no se llevaron el dinero, decidimos no encargarnos más del cobro de las expensas”, dijo, convencido -particularmente ahora- de lo que implica esa responsabilidad.

MALA RACHA

En medio de su relato sobre este caso de inseguridad, el dueño de la vivienda que fue escenario del ataque recordó que “en nuestra corta estadía en Mar del Plata, fuimos a visitar a un amigo a su casa y ladrones aprovecharon para llevarse todo lo que pudieron de la nuestra”.

“Venimos con una sal terrible”, fue su reflexión por haber sufrido dos robos con muy pocos días de diferencia. Y reveló que en el country “ya hay quienes quieren mudarse”.