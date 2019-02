Dormir mal, un drama que crece y no se toma vacaciones

Unas 5 millones de personas en el mundo recurren a pastillas para conciliar el sueño. El estrés, la depresión, los horarios irregulares y las pantallas son algunas de las amenazas

Lo sabemos desde chicos y se repite como un mantra: dormir es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Cuando no se descansa bien, se produce un menor rendimiento cognitivo, disminuye la concentración y pueden producirse fallas de atención y de memoria, cambios de humor y alteraciones en el proceso de toma de decisiones. Con todo, dormir mal -ya sea poco o más de lo recomendado- parece ser un drama de estos tiempos que, pese a que las exigencias tal vez bajen en esta época del año, no parece tomarse nada de vacaciones.

Las razones del problema son muchas como muchas las consecuencias que tiene. Pantallas, celulares y los cambios de hábito propios de la época son los principales responsables de los trastornos a la hora de dormir. Pero todos coinciden en lo mismo: si bien son varios los que se pasan de horas de sueño y les cuesta horrores levantarse -algo que como se dijo también se inscribe en un trastorno del sueño-, la gran mayoría sufre por un problema que parece agravarse con el correr de los años: se duerme cada vez menos.

“En mi caso no paso de las dos horas y media por día”, cuenta Lis Bazán, una estudiante de enfermería platense que, producto de la crisis, tiene que trabajar, estudiar y, causa consecuencia, disfruta cada vez menos horas de descanso. “El cuerpo lo siente pero no queda otra -se lamenta-. Ojalá pudiese dormir aunque sea una siesta, pero si llego un día a descansar cinco o seis horas me tengo que dar por satisfecha”.

Lo que cuenta Lis lo confirman desde el Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas, cuyos especialistas apuntan que en esta última década se duerme dos horas menos de lo que se dormía hace 20 años. “Se trata de un fenómeno cultural de la modernidad. Una época en la que nos acostamos cada vez más tarde y tenemos que levantarnos cada vez más temprano para viajar hasta el trabajo”.

Es cierto que se trata de una tendencia mundial, para también que el fenómeno en nuestro país tiene sus propios números: de acuerdo al informe “Mejor sueño, mejor salud, una mirada global sobre por qué nos estamos quedando atrás en el sueño” -que fue realizado el año pasado-, seis de cada diez argentinos tienen problemas para dormir, y entre los principales trastornos del sueño aparecen insomnio, apnea, ronquidos, síndrome de piernas inquietas y narcolepsia, que es el exceso de somnolencia irresistible durante el día.

En América Latina, la investigación mostró que si bien los encuestados son conscientes del impacto que tiene el sueño en su salud y bienestar general, la mayoría “apenas alcanza la cantidad de horas recomendadas, durmiendo en promedio menos de las siete a nueve horas necesarias”. Así, el sueño está citado como un “hábito de mayor impacto en la salud general y bienestar” en Brasil (68%) y Argentina (54%), y considerado “entre los principales factores” en Colombia (61%) y México (74%), junto con el ejercicio y la seguridad financiera.

Respecto de mantener horarios regulares para dormir, menos de la mitad de las personas en Latinoamérica dijo acostarse a una hora determinada: en Argentina, por ejemplo, sólo el 32 por ciento se va a a dormir a un horario establecido.

Para el neumólogo Eduardo Borsini, “el buen sueño es uno de los pilares de un estilo de vida saludable, que puede tener un impacto inmediato en nuestro bienestar con tan sólo una noche de no dormir. Cuando eso se vuelve un hábito, puede llevar a consecuencias más graves”.

No muy distinto es lo que opinan quienes vienen haciendo un seguimiento del fenómeno, muchos de los cuales creen que, con la irrupción de las nuevas pantallas, estimulamos más nuestro cerebro, exponiéndolo a la luz artificial hasta la madrugada, lo que impide que el organismo entre en la fase de reposo. El cerebro, se apunta, necesita descansar por lo menos 8 horas diarias. Si pasadas las once de la noche estamos aún recibiendo altas dosis de luz artificial y recibimos información a través del celular y otros dispositivos, a nuestro cuerpo le costará mucho más entrar en la fase de reposo.

“La calidad del sueño -apuntan desde el Laboratorio del Sueño- se mide por el cansancio que una persona padece durante el día, en tanto otros indicadores tienen que ver con lo que sucede durante la noche, principalmente con la respiración. Se estima que a nivel mundial entre el 50 y el 70% de los hombres roncan. En cuanto a mujeres, la cifra se reduce a la mitad”.