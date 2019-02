Estalló la guerra: Barón vs. Nicole, ¿una cuestión de clase?

La morocha ingresó a “Cortá por Lozano” para reemplazar a Vero, la rubia decidió no ir a trabajar ese día al panel y la echaron. Para Tenembaum, Neumann no quiere trabajar por debajo de alguien que no es “espigada y rubia”

| Publicado en Edición Impresa

Cuando Jimena Barón se sentó en el lunes en el living de “Cortá por Lozano” para conducir el programa en reemplazo de Vero, de vacaciones, lanzó una picante frase contra Nicole Neumann: “Había una mujer rubia acá sentada. No estoy hablando de Connie ni Lizzie. Hasta el viernes vino y noto una ausencia importante. ¿Alguien puede contarme de producción o panelistas qué pasó con la señora Nicole Neumann? Quiero saber a qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia”, aseguró ni bien arrancó el programa.

La escena parecía propia de un escandalito más de verano: algún resquemor, algún pase de facturas tardío y secreto. Y chau, una pelea más en la farándula: nada hacía sospechar que detrás de escena había estallado una guerra que terminaría con Nicole echada de “Cortá por Lozano”.

A Nicole le habría caído tan mal que Barón reemplace a Vero que decidió no ir el lunes a trabajar

¿Qué pasó? A Nicole le habría caído tan pero tan mal que Barón reemplace a Lozano como conductora, que decidió no ir el lunes a trabajar. “Como se negó a ser panelista de Jimena Barón Nicole Neumann quedó fuera de ‘Corta Por Lozano’. La rajaron. El viernes le dieron un ramo de flores, fuera del aire, cuando terminó el programa”, contó Ángel de Brito en su perfil de Twitter.

“Me han dicho que no habría buena onda, lo cual es raro porque le hice gancho con mi ex”

Jimena Barón

“Yo creo que hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena, que no es rubia, alemana, espigada”

Ernersto Tenembaum

Así que hacía bien Jimena en no creerle a los compañeros de Nicole, que contestaron su chanza de apertura afirmando que la rubia estaba de vacaciones. Y Barón no solo no les creyó, sino que contestó picante: “Me han dicho que no habría como una buena onda o mucha gracia en mi reemplazo con Verónica Lozano, lo cual sería muy extraño porque en este mismo estudio le hice el gancho con mi ex”, en relación a Matías Tasín. “Le está yendo muy bien. Sería muy raro pensar que hay una mala onda conmigo que soy más que generosa”.

UNA NUEVA HIPÓTESIS

¿La pica viene por ese lado, entonces? ¿Por el lado sentimental? ¿O por los celos laborales? ¿O ambas? Una tercera explicación llegó ayer, de parte de ¡Ernesto Tenembaum! Ayer Tamara Pettinato (panelista del envío) abordó el tema del despido de Nicole en el programa radial “¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?” (lunes a viernes de 7 a 10 por FM 89,9): “El programa midió excelente, igual que con Vero. Los panelistas no íbamos a dar la explicación por Nicole. Nos preguntábamos si le decíamos o no la verdad. Pero yo no la iba a decir. Hay una verdad que todos sabemos”, disparó la hija del rockero, deslizando razones ocultas detrás del lío.

Ahí, se metió Tenembaum por primera vez: “¡Esa verdad es que Nicole no se la banca a Jimena! O no se banca la situación, con un novio en el medio”. Hasta aquí, las teorías iban en línea con lo conocido.

Pero instantes después, el periodista lanzó su hipótesis, y aunque lo hizo con su habitual estilo calmo, reveló una verdadera lengua karateca: “Yo creo que además hay un poquito de prejuicio de clase de parte de Nicole hacia Jimena. Jimena no es rubia, no es alemana, no es espigada...”.

Tremendo. Hay que recordar que, sin decirlo, el periodista recordaba varios hechos en torno a Nicky, como haber apodado “Muqui” a Pampita (de nuevo, celos mezclados con prejuicio de clase) y haber sido denunciada en Tucumán por pedir que la saquen del lugar que “está lleno de negros”.

Tamara intentó frenar la teoría de Tenembaum, afirmando que Nicole se sentaba en el panel como una más, pero entonces el periodista remató: “Se sentaba con ustedes pero de par, no de subordinada. Estaba sentada ahí y las miraba con cierto desprecio. Nicole sentía que era la segunda de Verónica Lozano, que era el reemplazo natural, y apareció la chiquita de Gasoleros que se hizo de abajo; que está a favor del aborto. Un montón de cosas...”.

Tremendo. Esta historia, seguro, continuará...