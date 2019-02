El Central compró U$S 75 millones, bajó la tasa de las Leliq y cayó el dólar a $38,94

El dólar minorista perdió ayer 12 centavos y el mayorista, a pesar de la compra del Central, se mantuvo debajo de la banda

El dólar minorista bajó ayer 12 centavos y cerró en $38,94 en el promedio de las entidades financieras y el mayorista se mantuvo debajo de la zona de no intervención en $37,99, pese a una nueva subasta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que compró otros US$75 millones.

Además el Central convalidó ayer otra baja en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que retrocedió 79 puntos básicos y llegó a 44,35% promedio.

El BCRA adjudicó $190.000 millones a 7 días, con lo que generó una absorción de liquidez de $5.000 millones.

La tasa máxima pagada fue de 44,7491 % y la mínima de 43,301%.

La entidad monetaria que conduce Guido Sandleris, efectuó dos subastas de compra de divisas por el máximo diario permitido, a raíz de que el dólar mayorista se encontró por debajo de las bandas de flotación cambiarias.

El precio promedio de adquisición se ubicó en $37,79, en tanto que el máximo valor de compra fue de $37,82.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que “en una rueda con interesante volumen de negocios, la divisa norteamericana se movió con alta volatilidad y tendencia cambiante. Mínimos en $37,74 y máximos en $38 marcaron la amplitud del recorrido exhibido hoy (por ayer)”

“La recomposición de la demanda verificada luego de la segunda subasta oficial impulsó una suba que dejó al tipo de cambio mayorista en el nivel más alto del año en curso”, finalizó Quintana.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 841,746 millones y en futuros “MAE” se hicieron un total de US$ 20 millones.

“En el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron US$ 842 millones, de los cuales más del 40% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $38,57 y $39,61. Los plazos hasta mayo, mostraron subas promedio de seis centavos”, aseguró Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

En el inicio de la rueda prevalecieron los ingresos desde el exterior lo que generó la baja del tipo de cambio.

Antes del mediodía de ayer, el Banco Central compró u$s 25 millones a $ 37,7980, siendo el máximo precio de compra de $ 37.80. Una hora después la entidad adquirió U$S 50 millones a $ 37.7986, siendo el máximo precio de compra de $ 37.8200.

El Central no compraba U$S 75 millones, tope que puede adquirir por rueda, desde el 4 de febrero pasado. En lo que va del año, el BCRA compró U$S 960 millones para lo que emitió $ 35.912 millones.

El lunes el dólar llegó a saltar hasta 70 centavos en el mercado de cambios y reingresó en la zona de no intervención, pero al final de la rueda el precio se desinfló y volvió a quedar debajo del piso.

La suba del dólar fue atribuida por el mercado a una ‘sobre reacción’ ante la medida lanzada el viernes a la noche por el Banco Central. La entidad estableció un límite a la cantidad de Leliq que pueden tener los bancos, una medida que, según la autoridad monetaria, “busca cerrar huecos regulatorios y evitar que flujos financieros volátiles accedan a las Leliq sin el correspondiente encaje prudencial”.

SUBIÓ LA BOLSA Y BAJÓ EL RIESGO PAÍS

El índice Merval de la Bolsa porteña anotó ayer su tercer avance en forma consecutiva, al trepar un 1,8%, a 37.685,96 unidades.

A su vez, los títulos dolarizados que cotizan en divisas subieron hasta 1%.

En ese marco, el riesgo país argentino, que mide el JP Morgan, cayó ayer 10 unidades a 673 puntos básicos.