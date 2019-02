Darío Lopérfido será padre a los 54 años con su nueva novia

La revelación la hizo Esmeralda Mitre, su ex pareja

Tras más de una década de relación y una separación "civilizada", que los mantuvo cercanos, Esmeralda Mitre fue insólitamente quien confirmó a los medios que su ex pareja, Darío Lopérfido, será padre con su nueva mujer.

La futura mamá se llama Vinnie Blache Spencer, tiene 37 años y fue guía de visitas al Teatro Colón durante muchos años. Además, trabajó como profesora de ingles en un colegio.

La mujer conoció a Lopérfido cuando viajó a Alemania al ganar una beca de estudios, donde coincidó con el funcionario que estaba ejerciendo allí el cargo de Ministro Plenipotenciario del gobierno de Mauricio Macri.

Por su parte, Esmeralda Mitre habló de la necesidad no compartida de ser padres, uno de los motivos de su separación: "Teníamos ganas de tener un hijo, pero no coincidimos en los tiempos. A los 33 años congelé óvulos, pero mi plan no era ser madre siendo tan joven... prefería esperar. Y Darío quería ser padre sin tanta espera".