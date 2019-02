El dólar minorista alcanzó su valor más alto del año y cotizó a $39,20

| Publicado en Edición Impresa

El dólar minorista alcanzó ayer su valor más alto del año al cerrar a $ 39,20 promedio en las entidades financieras, mientras que el mayorista volvió a la zona de no intervención y cerró en $38,22, unos 23 centavos arriba del cierre del miércoles.

El regreso a la banda de no intervención se produjo luego de que el Banco Central realizara una nueva subasta en la que si bien ofertó US$ 25 millones sólo compró US$ 18 millones. Así, por primera vez desde que se instauró el actual sistema de subastas y, desde enero cuando comenzó a participar del mercado de cambios, la compra no alcanza a la totalidad de la subasta.

El precio promedio de adquisición se ubicó en $ 38,07, en tanto que el máximo valor de compra fue de $ 38,14.

Además, la entidad monetaria que conduce Guido Sandleris convalidó otro retroceso en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que descendió 38 puntos básicos y llegó al 43,97% promedio. Sumó así la vegésima novena rueda consecutiva de baja de tasas.

Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, dijo que “el tipo de cambio exhibió subas y bajas continuas que lo hicieron ingresar y salir en forma alternada de la zona de no intervención oficial. Por primera vez, el Banco Central receptó ofertas por un monto inferior al subastado, un dato que pareció potenciar la corrección alcista de los precios”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 893,970 millones.

Cayeron la Bolsa y el riesgo país

El Indice Merval de la Bolsa porteña bajó ayer 1,7%, hasta las 37.038,92 unidades . En el segmento de la renta fija, por su parte, los principales bonos en dólares, cotizantes en pesos cerraron en alza. El Bonar 2024 subió un 0,5%, el Bonar 2020 ascendió un 0,2% y el Bonar 2037, un 2,4%.

En ese marco, el riesgo país argentino, que mide el JP Morgan, caía 11 unidades a 659 puntos básicos.