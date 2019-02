Desilusión total: Al final, Barili y Cristina Pérez no blanquearon su romance

| Publicado en Edición Impresa

El país estaba en vilo ayer cuando prendió el televisor para ver, a las 20, Telefé Noticias. ¿Por la inflación? ¿La inseguridad? ¿Intenta llegar a fin de mes y el suspenso hace sufrir? ¿Quiere saber quién va a ser el presidente en 2020? Nada de eso: el país encendió el canal de las pelotas para ver si Rodolfo Barili y Cristina Pérez son pareja o no.

Un anuncio que se viene postergando, mientras ellos coquetean con las expectativas del público (y entre ellos) en pantalla, y que parecía que, finalmente, se daría a conocer ayer, luego de que ambos prometieran hablar del tema en el marco del Día de los Enamorados.

Es que durante el programa del miércoles, ambos estaban entrevistando a Laura, quien grabó un intento de robo en un colectivo y se encargó de viralizar este episodio en las redes para “escrachar” al ladrón, pero cuando el móvil terminaba, la joven se puso el traje de periodista y les preguntó directamente: “¿Hay un romance entre ustedes dos?, porque todo el público quiere saber”.

Sorprendidos, no pudieron contener la risa. “Estás a full con las redes, sabés cómo viralizar y cuáles son las preguntas de las redes”, le contestó Barili y agregó: “El jueves es el Día de los Enamorados, te respondemos ese día. Laura, te agradezco por este momento”, siempre poniéndole misterio al asunto.

Y llegó la hora señalada: ¿darían por terminada la novelita Barili y Cristina, explicando que todo ese coqueteo es parte del juego mediático? ¿O blanquearían el romance

El público “nos mostró algo que no veíamos”, dijo Cristina. “Si te llega el amor que nos tenemos, algo hicimos bien”, siguió poniendo suspenso. Después de varias frases de manual de autoayuda, Axel les dedicó un tema romántico a los conductores (“Amo”)... y nada. No hubo beso. No hubo confesión. Solo unas frases ambiguas y más suspenso. Una novelita que cansa.