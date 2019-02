“Estaré como arquero o hincha”

El guardameta Pincha habló de su continuidad luego de junio y dejó una frase picante en relación a la inauguración del estadio

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Mariano Andújar volvió a ser tema de debate en el último mercado de pases. Se habló muchísimo de su continuidad, de una posible interrupción de su vínculo, de su relación con el presidente Verón y de cuál será su futuro después de junio. En un mano a mano con este medio, el experimentado arquero, campeón en 2006 y de América con Estudiantes, respondió todo. Planteó sus deseos personales y colectivos, qué imagina para el futuro y le cerró las puertas definitivamente a la Selección Nacional.

-¿Cuáles son las expectativas personales y grupales para lo que resta de la Superliga y la Copa que se jugará a continuación?

-En lo personal hacerlo bien, tratar de confirmar en este semestre las cosas que vengo haciendo bien en los pasados. Y en lo grupal, tratar de sumar para clasificarnos a la próxima Copa Sudamericana.

-Llegar a una Copa sería un objetivo por demás importante para el grupo...

-Sí, totalmente. Y más allá de algunos resultados que se dieron, creo que tenemos con qué clasificar a una copa internacional. Más allá que estamos en la media y clasificar a la Sudamericana nos va a requerir ser constantes y equivocarnos poco. Tenemos herramientas como para llegar otra vez a un plano internacional. Tener los pies sobre la tierra nos hace saber que no podemos clasificar a la Libertadores.

Tenemos un equipo bueno, que está en proceso de formación y al que no le sobra nada. Hay jugadores que todavía tienen mucho para dar y la Sudamericana sería un gran objetivo.

-Estudiantes estuvo en los primeros puestos y tuvo objetivos ambiciosos los últimos años. Ahora atraviesa otra situación. ¿Les cuesta asumirlo, es un tema de charla entre ustedes?

-No, para nada. Está recontra dicho por el Club: el objetivo es terminar el estadio. Entonces no se puede hacer todo, con la economía que tiene el Club y la que tiene este país no se pueden asumir dos compromisos, como terminar un estadio y armar un equipo extra competitivo para salir campeón, o al menos para luchar los primeros lugares. Boca y River compran jugadores por 10 o 12 millones de dólares, los demás no podemos. Esta es la realidad y cuanto más rápido lo entendamos mejor nos va a ir. Cuando uno es objetivo se pone metas razonables. Y, por eso, repito que la Sudamericana sería un logro más que importante para Estudiantes.

-Cambió el contexto del fútbol argentino. Estudiantes alguna vez te fue a buscar a vos a Europa, trajo a Boselli y sedujo a jugadores que lo eligieron antes que los grandes. ¿Qué pasó?

-Es así. Y es una lástima. En parte creo que tiene que ver con el desequilibrio que provocó tener 30 equipos en Primera División. No hay muchas explicaciones más que una mala distribución de la plata que puede dejar el fútbol argentino. No es un tema en el cual estamos muy metidos los jugadores pero nos toca y nos influye. Por descarte estamos en el medio de este tipo de situaciones. Ojalá que se pueda ir solucionando para volver a equilibrar los presupuestos.

-Se están por cumplir 10 años de la final de la Libertadores ganada en Brasil. ¿Fue tu mayor logro deportivo?

-Sí, lo guardo con mucho cariño, de igual manera que haber llegado a la final de un Mundial con la Selección. De protagonista fue la cosa más linda que me tocó vivir dentro del fútbol. Y se valora mucho. Hoy la gente debería valorarla todavía más, porque es algo muy difícil de conseguir. Nosotros fuimos unos privilegiados. Ojalá que en el futuro el Club pueda volver a tener otro logro semejante, pero no es nada fácil.

-¿Cuál fue el partido que te permitió pensar que podían ser campeones?

-El último. De hecho termino arreglando mi salida al Catania en cuartos de final. Si hubiese tenido el presentimiento de que íbamos a ser campeones me hubiera quedado (risas). Uno siempre tiene la intención y se imagina cosas lindas, pero tener la certeza es imposible.

-¿Te arrepentiste de no haber podido jugar esa final en Abu Dhabi?

-No sé, me dio bronca y tristeza no haber podido estar. En el momento hice lo que tenía que hacer. Al Club le sirvió la venta y a mí también. Nadie imaginó que iba a pasar lo que pasó. Verlo de afuera fue duro y feo.

-¿Qué opinás del regreso de Messi a la Selección y del proceso que se está por iniciar?

-Si finalmente se produce su llegada me voy a poner muy contento porque sé lo que él quiere a la Selección. Necesita estar ahí. Hay un montón de jugadores nuevos que están haciendo su camino. Ojalá que les vaya bien y puedan llegar a tres finales y pelear cosas importantes.

-¿Soñás con un regreso tuyo?

-No. ya pasó. Tengo 35 años. Hay arqueros que están muy bien. Tendría que hacer las cosas muy bien para que me convoquen otra vez. El camino es de los chicos nuevos que están.

-Estudiantes podría inaugurar su nuevo estadio a fin de año. ¿Te imaginás siendo el arquero del equipo?

-Hoy no, porque no tengo contrato. No sé qué puede pasar. En el fútbol puede pasar todo, así que es prematuro decirlo. No tengo problemas con nadie. Lo que te puedo decir es que ese día estaré como arquero o como hincha.