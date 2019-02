VIDEO: Doblete de Funes Mori en el triunfo de Monterrey

El argentino Rogelio Funes Mori marcó anoche por duplicado en la victoria que su equipo, Monterrey, logró como visitante sobre Morelia, por 3-2, en uno de los adelantos de la séptima fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México. El atacante mendocino, de 27 años, anotó a los 30 minutos de la primera etapa (furibundo remate desde 35 metros) y a los 33 de la segunda para el equipo que se consolidó en el liderazgo de la clasificación, con 17 unidades.

De esta manera, el ex delantero de River Plate llegó a las 7 anotaciones en lo que va del certamen, para erigirse en el provisorio líder en la tabla de artilleros, según reprodujo el sitio Mediotiempo. En Monterrey, dirigido por el uruguayo Diego Alonso, actuaron los ex River Plate, Marcelo Barovero y Leonel Vangioni.

Rogelio Funes Mori parece que está enfermo, tiene el síndrome de Juanfer Quintero. pic.twitter.com/bWovpP8JW6 — CHINO #35 (@Chino35RP) 16 de febrero de 2019

También se desempeñaron Nicolás Sánchez (ex Godoy Cruz de Mendoza), José Basanta (ex Estudiantes de La Plata) y Maximiliano Meza (ex Independiente). El último gol de los Rayados fue obra de Carlos Rodríguez, cuando se cumplía el segundo minuto de tiempo adicionado.

En Morelia (4 puntos) marcaron goles el peruano Edison Flores (Pt. 31m.) y el bonaerense Gastón Lezcano (St. 15m.), ex General Lamadrid y Barracas Central. Además, Tijuana, con una conquista de penal del entrerriano Gustavo Bou (Pt. 10m.), superó fácil a Veracruz, por 3-0.

En el equipo perdedor, el delantero Cristian Menéndez (ex Atlético Tucumán e Independiente) desperdició un penal. Por último, Puebla, con una anotación agónica del azuleño Matías Alustiza (ex Chacarita), igualó 1-1 con Pachuca, en donde anotó el cordobés Franco Jara (ex Arsenal y San Lorenzo). Los partidos de hoy serán Cruz Azul-Santos Laguna, Tigres-Necaxa, León-Toluca y Chivas-Atlas.