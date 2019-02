“Si hoy pienso en la renovación de mi contrato estaría muy equivocado”

Por otro lado palpitó el duelo ante Argentinos del próximo lunes: “Tenemos un partido complicado en una cancha muy difícil”

| Publicado en Edición Impresa

Benítez aseguró que no piensa en la renovación de su contrato y que su cabeza está en el día a día / Prensa EDLP

Leandro Benítez tiene contrato con Estudiantes hasta junio pero, por el momento, no piensa en una posible renovación del mismo. Tal como indicó en la conferencia de prensa que brindó ayer en el Country Club, su cabeza la tiene en el “día a día” y en el encuentro que el equipo jugará el próximo lunes frente a Argentinos por la fecha 19 de la Superliga.

“Yo tengo que pensar en el día a día, en tratar de mejorar el equipo, tratar que los jugadores sean mejores y que yo sea mejor entrenador. Después cuando llegue junio se verá. Si hoy pienso en la renovación de junio estaría muy equivocado. Iría contra mis principios”, comenzó indicando el técnico albirrojo, y agregó: “Pienso en el día a día y primero está el club. Por sobre todas las cosas está Estudiantes”.

“El objetivo es partido tras partido. Sí que nos gusta, y más en este club, jugar copas internacionales. Pero tenemos que ir afianzándonos y que el equipo se sienta cada vez mejor. Tenemos un partido complicado el lunes ante Argentinos en un cancha muy difícil. Trataremos de sumar puntos”, continúa comentando en diálogo con la prensa tras el entrenamiento matutino de ayer en City Bell.

Al ser consultado sí el momento que está atravesando Argentinos (último en la actual Superliga) beneficia a Estudiantes en la previa, contestó: “Todos los partidos en el fútbol argentino son muy difíciles. El otro día Argentinos hizo un gran partido ante Defensa y Justicia y se le escapa a lo último. Tenemos que estar bien atentos. Si bien no está pasando por un buen momento tiene buenos jugadores y una idea de juego clara”, y añadió: “Intentaremos ir a implementar lo que queremos nosotros del partido”

Por otro lado habló de la importancia de haber conseguido el triunfo la pasada fecha para trabajar en la semana con otro ánimo: “Al haber ganado se trabaja un poco más tranquilo, pero tratando de corregir las cosas que vemos que tenemos que seguir mejorando y potenciar lo bueno”.

Con respecto al partido ante Patronato, remarcó lo que buscará que el equipo repita en La Paternal: “Lo que hicimos en el primer tiempo. Mirando otra vez el partido creo que lo hicimos muy bien en esa etapa. En el complemento, por la situación en la que estamos y con el miedo a que te empaten, el equipo no pudo sostener lo que había hecho antes. Tenemos que tratar de hacer mayor tiempo lo que hicimos en la primera etapa”, y prosiguió: “Obviamente que cuando los resultados se van dando el equipo va ganando en confianza. Eso buscamos”.

LOS LESIONADOS

Al ser consultado por la gran cantidad de lesionados que el plantel sufrió en las últimas dos semanas, indicó: “Te agarra una racha donde se te lesionan varios jugadores y hay que aceptarlas. Tuvimos la desgracias de que se nos lesionó Matías (Pellegrini) el lunes e Iván (Gómez) en el penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a Patronato” .

“Ante las lesiones de los volantes centrales pensamos que era lo mejor subir a Andrés Ayala a Primera”

En cuanto a cómo se encuentra Braña y cuántas son sus posibilidades de jugar ante Argentinos, contó: “No pudo participar de ninguna práctica por el gran corte que tiene en la mano y esperaremos hasta mañana (por hoy)”.

Hablando de los posibles reemplazantes del Chapu en caso de que no llegue a jugar el lunes, Benítez habló del juvenil Andrés Ayala: “Lo tenía en Reserva, que mucho no lo podía contar porque tiene mucha participación en la Selección. Se pasa más tiempo allá que acá. Ante las lesiones de los volantes centrales pensamos que era lo mejor subirlo para que se vaya adaptando a lo que es Primera División y a los distintos entrenamientos. Hay que llevarlo de poco, pero espero que en el futuro sea el cinco de Estudiantes”.

Ante la pregunta de qué puede aportarle al equipo tanto el categoría 2000 como Franco Sivetti, el principal candidato a suplantar a Braña, dijo: “Sivetti es un jugador muy inteligente que hace muy bien las coberturas y tiene mucha dinámica a la hora de darle vitalidad a la mitad. Ayala es más un jugador de inicio de juego, que tiene recuperación, y que tiene muy buen primer pase”, aunque aclaró: “Veremos cómo se van dando y primero esperaremos al Chapu”.

Por otro lado habló de la situación de Iván Erquiaga, otro de los lesionados: “Recién hoy (por ayer) pudo trabajar a la par del grupo y tenemos que tratar de llevarlo bien estos días para pueda estar al ciento por ciento en el otro partido. No es lógico que pueda participar después de su lesión”.

Por último hizo un comentario sobre el amistoso ante ADIP del pasado miércoles: “Le viene bien a los chicos que no vienen participando de los partidos oficiales porque no es lo mismo jugar un reducido que tener un amistoso ante jugadores que no conocen. Viene bien para sumar minutos”.