Un platense, el único occidental que brilla en la entrega de los “Grammys” chinos

Participó en las dos últimas ediciones de los Golden Melody, que premian lo mejor de la música en el mundo sinoparlante

Omar Giménez

La única ambición que movía a Martin Musaubach cuando, en 2007, decidió alejarse de La Plata, era la de vivir de la música. Llevaba con él su piano, años de experiencia tocando en bandas de blues platense como “La Brusca” y “Blues Oil” y un espíritu aventurero que pronto lo llevó a obtener un primer contrato para tocar en un bar cerca de Hong Kong. Jamás se imaginó que estaba abriendo así una puerta grande en Oriente, que lo llevaría a vivir una historia única. Hoy, Musaubach, (“Musa”, para sus seguidores y para sus amigos platenses) es el único occidental que brilla en la entrega de los Golden Melody, premios equivalentes a los “Grammy” para el mundo sinoparlante que se entregan anualmente en Taipéi (Taiwán) para distinguir a lo mejor de la música popular y tradicional en mandarín, taiwanés, hakka y formosano.

Las primeras nominaciones para ese premio le cayeron a Musaubach en 2017 un poco por sorpresa, “porque no había postulado. Simplemente una mañana me encontré con un montón de mensajes y correos electrónicos felicitándome y era porque me habían nominado en varias categorías por mi segundo disco solista ´All Kind of Good´”, cuenta.

Aquellas nominaciones fueron en los rubros “Mejor disco instrumental”, “Mejor productor de música instrumental” y “Mejor compositor de música instrumental”. Pero eso no era todo: Musaubach no tardaría en enterarse de que se trataba del primer occidental que había sido nominado para esos premios como artista solista.

Con el impulso de esas nominaciones, él mismo se inscribió para los Indie Golden Melody, la versión del mismo premio para producciones independientes que se realizó pocos meses después.

Allí participaría en las categorías “Mejor canción” (con dos temas), “Mejor disco instrumental”, “Mejor músico” y “Mejor disco del año” en general, ganando en las categorías “Mejor músico” y “Mejor disco de música instrumental” (el disco se puede bajar gratuitamente de plataformas como Spotify o de la popia página del músico www.musaubach,com)

De paso por La Plata en estos días , Musaubach cuenta que su experiencia con los Golden Melody no termina ahí, ya que para la última entrega de esos premios fue designado jurado, algo que, cree, volverá a pasar este año.

“Tuve que escuchar más de 3.000 discos entre abril y octubre de 2018 para poder elegir, ya que los músicos postulados son muchísimos y llegan desde China, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur, o incluso desde comunidades chinas dispersas por todo el mundo”, cuenta el músico platense

Radicado hoy en Taiwán, donde tiene una productora musical propia, Musaubach dice que los premios le han dado una popularidad discreta.

“Como mis premios tienen que ver con la música instrumental y no con la música cantada, el reconocimiento es más que nada entre los músicos, algo parecido a lo que les pasa a algunos músicos de jazz en la Argentina”, sostiene Musaubach.

No obstante eso, en su trayectoria en China, Hong Kong y Taiwán, el músico platense trabajó con muchos musicos de gran popularidad en Oriente, como Gary Chaw y A- Lin.

Su larga trayectoria dentro de la música profesional reconoce también un período en el que viajó por distintas partes del mundo representando a una marca de pianos italianos y hasta el trabajo con músicos de etnias originarias taiwanesas.

Esos viajes, sumados a las giras con los músicos chinos a países occidentales le permitió conocer a músicos a los que admira y con los que más tarde llegó a grabar, como los integrantes de la sección de vientos de la banda de Prince, según dice.

“Con el tiempo aprendí algo el chino mandarín lo que me permitió mejorar mis vínculos con la gente y empezar a tener otras aspiraciones. Hoy, gracias a eso, dedico parte de mi tiempo a enseñar ritmos latinoamericanos en forma gratuita a chicos y adultos en Taiwán. Les presento ritmos que nunca escucharon de toda latinoamérica, desde el lándó, al festejo o la zamacueca” relata.