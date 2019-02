“Nunca se me cruzó por la cabeza irme”

El DT aseguró, “la campaña es mala, pero no estamos incendiados”. Y agregó, “estamos a cinco del descenso, todavía falta”

Una vez terminado el último entrenamiento de la semana, Pedro Troglio brindó una conferencia de prensa donde habló del momento del equipo, del partido de esta tarde con el Halcón y de los cambios que hará. La palabra del técnico era esperada, ya que tras la derrota con Lanús, decidió no hacer declaraciones.

“Irme no se me cruzó nunca por la cabeza. Nunca estuve cerca de irme”, comentó el DT quien agregó, “me chupan un huevo las críticas, lo que sí, me duele que hablen muchos que no vienen a Estancia”, dijo. “A algunos periodistas les parece que vamos a presentarnos por dignidad, que el partido ya está perdido. Los mismo nos dijeron con Boca y River... así nos fue después”, remató.

Al hablar de como llegan al partido de hoy, manifestó, “nosotros estamos bien para jugar, el fútbol depende de momentos, de fortuna. El equipo será el que vinimos entrenando a lo largo de la semana”, afirmó y dio los nombres de los once titulares.

Al meterse con el momento del equipo, expresó, “sigo sosteniendo que la campaña que venimos haciendo es mala. Pero tampoco es que estamos incendiados como muchos quieren hacer creer. Estamos a cinco del descenso, todavía falta y estamos de pie”.

LAS SALIDAS DE MUSSIS Y MANSILLA, EL INGRESO DE HURTADO

El técnico mens sana comentó también por qué decidió hacer algunos cambios puntuales, como los de Franco Mussis y Brian Mansilla.

Sobre el Gordo, dijo que: “Hé hablado con Franco, está jugando como jugaba en San Lorenzo. Preferimos que se ponga bien y juegue más adelante. Preferimos cuidarlo que seguir exponiéndolo. Me costó, pero sentimos que es lo correcto”.

También explicó los motivos de la presencia de Jan Hurtado entre los once frente a Defensa y Justicia. “Hurtado viene de un gran Sudamericano, nos puede aportar mucho, lo vimos muy bien a lo largo de la semana. Tanto él como Vargas son jugadores jóvenes, no queremos apurarlos pero los necesitamos”.

Enseguida tocó el tema de la salida de Mansilla y el ingreso de Horacio Tijanovich, y dejó en claro los motivos. “Mansilla jugó 45 minutos bárbaros frente a Tigre y no dudé que podía llegar a cumplir desde el arranque frente a Lanús, y muchos me criticaron que fue titular. Esta semana hizo diferenciado, y por eso opté por Tijanovich como titular”, dijo Pedro, buscando sacar dramatismo.

En el cierre de la conferencia también habló del rival, y lo hizo de una manera muy particular, tocando el tema de las entidades que están gerenciadas. “Se que Defensa y Justicia es un club gerenciado que se encuentra puntero. Es un equipo que está jugando muy bien y está en gracia. Pero también hubo clubes gerenciados que se fueron al descenso, no creo que sea la solución. Nosotros hemos sido punteros y finalistas de una copa sin gerenciamiento”, terminó diciendo Troglio.