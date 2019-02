Por el caso Ciccone, Boudou vuelve a la cárcel

Lo resolvió la Cámara de Casación Penal porteña por unanimidad. El ex vicepresidente durante el último gobierno de Cristina Kirchner fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión

El ex vicepresidente durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, Amado Boudou, deberá volver a la cárcel para cumplir con la pena por el caso Ciccone.

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal por unanimidad, luego que la semana pasada se celebrara la audiencia por la apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF) al fallo que le concedió la excarcelación en la causa Ciccone, en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

Boudou no participó de la audiencia ante la sala IV del máximo tribunal penal pero sí lo hicieron sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes sostuvieron que ese acto nunca debió realizarse porque las querellas no están habilitadas a apelar una excarcelación.

El ex vicepresidente fue condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa y aún no está firme. La sentencia condenatoria contra Boudou se emitió el 7 de agosto pasado y ese día el ex vicepresidente quedó detenido porque el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº4 entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.

En diciembre pasado, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados en la segunda causa vinculada con Ciccone, los abogados de Boudou volvieron a reclamar su libertad por entender que los supuestos riesgos se habían extinguido, y el TOF Nº4, que había modificado su integración por el reemplazo de uno de sus miembros, se la concedió.