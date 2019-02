El dólar subió 20 centavos y volvió a acercarse a los $40 en el Banco Nación

Hoy Wall Street no operó por feriado del Día del Presidente, en recuerdo del natalicio de George Washington

El dólar subió 20 centavos y terminó cerrando a $ 37,90 para la compra y a $ 39,70 para la venta en la pizarra del Banco Nación. La moneda estadounidense comenzó la jornada cambiaria de hoy a $ 37,70 y a $ 39,50, respectivamente, pero luego pegó un salto en el inicio de la jornada, en la que Wall Street no opera hoy por feriado, al celebrarse el del Día del Presidente, en recuerdo del natalicio de George Washington. El viernes último el Dow Jones subió 1,74%, el S&P avanzó 1,09% y el índice Nasdaq repuntó 0,61%, según datos de la agencia EFE.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió hoy con un alza de 0,05% en su principal índice, el Merval, que se ubicaba en los 37.488,92 puntos. El volumen operado en acciones superaba los $ 7,2 millones, y el balance de negocios arrojaba 20 alzas, 18 bajas y dos papeles sin cambios.

Asimismo, el precio del barril de petróleo operaba hoy con alzas en los principales mercados internacionales de referencia. El crudo WTI, que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York, se apreciaba 1,01%, 0,56 dólares, para ubicarse a US$ 56,15 en los contratos para su entrega el próximo mes. En tanto, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte avanzaba 0,35% en el mercado electrónico de Londres al subir 0,23 dólares para su entrega en abril y pactarse a US$ 66,48. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) difundió hoy que su selección de crudos cerró el viernes a US$ 64,87, contra los US$ 64,28 del jueves pasado.