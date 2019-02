Icardi-gate: Mauro aniquiló a su hermana y ella a Wan: “Víbora”

El goleador le respondió a Ivana, que lleva días tuiteando contra la botirreina, agredida en Milán por su rol como manager

El “Icardi-gate” arde: en Inter no pueden ver a Wanda Nara, que sigue azuzando el fuego desde el programa donde es panelista, “Tiki Taka”, y desde Argentina la hermana de Mauro sigue metiendo el dedo en la llaga y acusando a la botirreina de ser la culpable de este divorcio anunciado de Icardi y su club, que lo tuvo como capitán hasta recientemente y que ahora estaría listo para dejarlo ir, con el corazón roto, en el marco de una áspera renegociación de su contrato que, justamente, maneja Wan.

De hecho, tan enojados están en Inter con Wanda que el sábado por la mañana, en las cercanías del estadio San Siro, en Milán, el auto en que viajaba con sus hijos recibió un piedrazo. Por suerte, no hubo que lamentar heridos.

Icardi está en el medio de todo este fuego cruzado, y se ve que ayer no dio más y mandó a su hermana “a trabajar”. La hermana del delantero del Inter había acusado a la mediática y empresaria de “mitómana” y de ocultar la pésima relación que tiene con la familia de su marido, además de señalar que la súbita mala relación entre Inter y el delantero era culpa de Wanda, que como manager no para de meter presión y como panelista despotricó bastante contra los compañeros de Icardi (Perisic encaró en el vestuario al goleador y le dijo en no muy buenos términos que su esposa no hable más de él).

En medio de esa interna, cuando Ivana escribió que “quiero a mi hermano de vuelta”, Mauro estalló: “Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en Twitter con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio.”, le contestó. “Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter”, agregó. Duro.

Ivana se la siguió: “No me hace falta pedir por ellos, porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes”. Esta historia continuará...