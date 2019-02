VIDEO.- Olmedo: "Soy el único candidato a presidente que digo que hay que trabajar"

El diputado nacional y postulante para las elecciones presidenciales visitó la redacción de EL DIA

El diputado nacional y precanditato presidencial, Alfredo Olmedo pasó por La Plata y visitó este martes la redacción de EL DIA. Acompañado por el diputado del Parlasur, Alberto Asseff y por el vicepresidente del partido UNIR, Francisco Tufankchi, Olmedo remarcó que "usted no puede cambiar el rumbo de un país, con leyes que quiebran a la familia y a la sociedad".

"Queda claro que los dos modelos, tanto el actual como el anterior son el fracaso en lo económico. Yo me considero una persona distinta, yo no estudie para ser corrupto, no me capacité para mentirle a la gente, no digo un discurso que después no voy a poder cumplir y soy el único candidato a presidente que digo que hay que trabajar".

