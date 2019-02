Andújar pidió un "examen de conciencia" y aseguró que "es una situación incómoda"

El arquero y referente de Estudiantes habló de la derrota de anoche ante Argentinos y de una situación que preocupa

Mariano Andújar, uno de los referentes de Estudiantes, habló con la prensa después de una nueva derrota de Estudiantes, esta vez a manos de Argentinos Jrs. y destacó que la situación preocupa tanto en el presente como para el futuro.

"Es monóntono, siempre decimos lo mismo , pero es la realidad, hay que tirar para adelante y nada más. Soy uno de los más grandes, pongo la cara, pero hay que asumir responsabilidades y esto no es ni la mitad de lo que puede dar el plantel", comenzó diciendo el capitán del equipo.

Asimismo destacó que el momento futbolístico es preocupante de cara al futuro: "Me da mucha bronca ver la tabla y ni siquiera aparecer. Preocupa y es una situación incómoda para todos en el presente y en el futuro. Hay que dar vuelta la página, sé que la gente está cansada de escucharlo pero el que va a al Country sabe que entrenamos".

Más adelante confió que hay culpas repartidas y pidió trabajar a conciencia: "Cuando las cosas van mal, las culpas se reparten y cada uno tiene que hacer un examen de conciencia. El campeonato pasa y ya estamos en la recta final y todos los puntos que perdés en el camino se lamentan".

Sobre el entrenador Leandro Benítez destacó que no ve que sea un fusible como suele suceder en otros equipos y aseguró que tiene un plus con el plantel y lo van a defender. "No creo que sea un fusible el técnico en este caso. Hay que asumir las responsabilidades, nosotros la nuestra, el técnico la suya, la dirigencia la de ellos y de ese manera lo llevaremos para adelante".

"No es cassette, es algo que pasa y más que seguir intentando no hay. Me duele la situación y el Chino tiene un plus y queremos defenderlo porque no solamente fue nuestro compañero, sino porque tenemos muchas cosas en común. No es una cuestión de técnico o jugadores solamente, es algo global, mirar para adentro, esforzarnos y dejar todo de lado para beneficio del club que es lo más importante siempre".

Por último, sobre lo deportivo admitió que "no somos capaces de sostener una intensidad de un partido y eso nos lleva a perder. Nos faltan un montón de cosas y esto es culpa de todos".