General venezolano reconoció a Guaidó como presidente y sostuvo que casi no hay apoyo a Maduro

"El 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro", indicó al tiempo que pidió "No sean tontos útiles" de la "cúpula política".

El general de división venezolano Francisco Estéban Yánez Rodríguez anunció hoy su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y aseguró que el 90% de los militares no apoyan al presidente Nicolás Maduro. "Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad írrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes", afirmó Yánez a través de un vídeo publicado en Twitter.

El general, que se presenta como director de planificación estratégica del alto mando de la Fuerza Aérea venezolana, aseguró además que "el 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro", por lo que "la transición a la democracia es inminente". Yánez reveló que Maduro tiene dos aviones listos todos los días y lo invitó a utilizarlos para salir del país de inmediato. Además, realizó un llamado a participar en las movilizaciones convocadas para hoy en defensa de Guaidó.

General de Division Francisco Esteban Yanez Rodríguez, Dirección de Planificación Estratégica de la Aviación Militar Bolivariana da su respaldo a Guaidó y desconoce a Maduro pic.twitter.com/d4wV9r4KL6 — Rito Prado Rendon (@Rito1126) 2 de febrero de 2019

"A mis compañeros de arma les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más", añadió en el vídeo, según reportó la agencia de noticias Europa Press. En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Yánez ratifica su decisión: "La suerte está echada. ¡Tomé mi decisión! ¡Ya crucé mi Rubicón!. Nuestro pueblo espera que no le demos la espalda; menos aún que lo masacremos o nos matemos nosotros mismos".

"No sean tontos útiles" de la "cúpula política", apeló. En respuesta, el comandante de la Aviación Militar venezolana, el mayor general Pedro Alberto Juliac Lartiguez, sostuvo poco después en Twitter que "no se podía esperar menos del TRAIDOR Francisco Esteban Yánez Rodríguez, sobrino del corrupto general Yánez Méndez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General de las Fuerzas Armadas por corrupto!".

Además, Juliac ha destacado que Yánez "no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas". "No tiene liderazgo dentro de la Aviación Militar Bolivariana, ya que cumplía funciones en planificación de la aviación", subrayó.