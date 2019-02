La Justicia liberó a los detenidos por el doble crimen de La Granja

| Publicado en Edición Impresa

“Pitu” (31) y “El Zorro” (43), los dos hombres que habían sido detenidos a fines de diciembre por su presunta participación en los asesinatos de Pablo Jesús Vaccaro (74) y su mujer, Concepción Diaco (66), fueron liberados ayer por falta de mérito, confirmaron fuentes judiciales. “La justicia entendió que había elementos para detenerlos, pero no los suficientes para dictarles la preventiva”, explicaron los voceros, aclarando que “algunos testigos se comprometieron a declarar, pero en el barrio hay mucho miedo”.

A sólo 15 días de que se cumplan dos años del doble crimen de este matrimonio de feriantes del barrio La Granja, la medida generó sorpresa y bronca entre familiares y vecinos de las víctimas.

La pareja fue asesinada a golpes en su coqueto chalet de 520 entre 142 y 143 la noche del 17 de febrero de 2017, lo que provocó una fuerte conmoción en la Ciudad, particularmente en el barrio de las víctimas, que eran vecinos muy arraigados en la zona.

Luis Diaco (62), uno de los hermanos de la mujer asesinada, no ocultaba ayer su desconcierto y fastidio por el fallo, del que tomó conocimiento a través de las redes sociales, comentó a este diario.

“Me enteré por facebook y al rato vino mi yerno y me contó lo mismo”, reveló. Tras confirmar que “ni la Policía ni la Justicia nos comunicaron nada”, Luis señaló que “todavía no sabemos los motivos por los que esos tipos recuperaron la libertad. Pero si fue por falta de mérito, como se dice, es llamativo que no los hayan liberado antes”.

Enseguida remarcó que “la familia todavía sigue esperando que se haga justicia. Ni siquiera sabemos por qué los mataron y de una manera tan despiadada”.

“Todavía nos juntamos con amigos y con vecinos del barrio y los recordamos día a día”, finalizó.

La hipótesis principal de la causa es que a Diaco y Vaccaro los mataron para ocultar un robo, aunque no se detectaron faltantes. Ambos fueron masacrados a golpes.