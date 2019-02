Define Bonadio si reabre una causa contra Cristina por enriquecimiento

| Publicado en Edición Impresa

Una decisión del juez Claudio Bonadio, será clave para reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner. El magistrado deberá homologar la confesión del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares respecto a la manipulación de una pericia que benefició a los ex presidentes, y enviarla a otro juzgado.

Un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que sea reabierta la causa contra Cristina que hace nueve años el ex juez Norberto Oyarbide cerró bajo una intensa polémica y ahora la justicia no descarta que, si ese expediente volviera a investigarse, el objeto de investigación contra la ex presidenta sea aún más amplio y que se sumen otros delitos. El juez de la causa, Ariel Lijo, pidió al fiscal Eduardo Taiano para que se pronuncie al respecto.

Taiano solicitó esperar a que Bonadio envíe las declaraciones de Oyarbide y el contador Víctor Manzanares en la causa de los cuadernos. Ambos dieron detalles sobre supuestas irregularidades y presiones en el trámite de aquel expediente por enriquecimiento.

Lijo tiene ahora a su cargo el Juzgado 5 que perteneció a Oyarbide, cuyo reemplazante definitivo aún no se designó. Allí, durante sólo seis meses estuvo abierta la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner en 2009. Después de una pericia contable de la que participó el contador de los ex presidentes, Víctor Manzanares, el magistrado sobreseyó al matrimonio y la causa se cerró.

La discusión sobre cómo se llevó adelante la investigación se reabrió el año pasado en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, cuando Oyarbide admitió que actuó bajo presiones de los ex presidentes.