Diego Brancatelli y un mal momento en un shopping junto a su mujer

La pareja del periodista hizo un descargo en redes sociales para contar lo sucedido

Diego Brancatelli vivió un mal momento en las últimas horas, cuando estando en un shopping con su mujer, Cecilia Insinga y su hijo Valentín (2), un hombre y una mujer le dijeron que no era bienvenido en ese lugar.

El periodista relató en su cuenta de Twitter que todo comenzó cuando él cuestionó a una señora que se quejaba de una protesta de trabajadores dentro del shopping. "Según ella, 'no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba'", expresó.

Y siguió: "Cuando intercedo y le digo 'señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales', me reconoce y empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente que le contesté. Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. ¿La seguridad? Nada".

Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg

Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros"



A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

Pero la tensa situación continuó: "Ya en la puerta se sumó otro señor mayor. Otro señor 'bien' que me decía: 'Vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda, váyanse a comprar a la villa, vagos de mierda. Chorros'. A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde)".

Cecilia Insigna, que está embarazada y es reconocida por su trabajo como cronista en TN hizo a su vez su descargo.

"Juntos y con amor remamos todos los días para construir una familia basada en el amor y el respeto. Una familia donde las cosas no sean porque sí sino donde cada uno pueda fundamentar que quiere y porque lo quiere. Qué piensa y por qué lo piensa. No imponernos nada, no damos por sentado nada. Debatimos, discutimos como cualquier pareja por cientos de motivos desde el desorden pasando por el fútbol, la profesión, la política, la crianza todo. Y lo más interesante es que siempre pero siempre sacamos algo positivo de lo que piensa el otro. Porque así funciona una sociedad y una familia es la célula básica de una sociedad", escribió.

"Nos tocó por primera vez pasar un momento horrible. Dos personas que sin mirar más allá de sus narices insultaron y agredieron. No me detengo en las personas sino en que seguramente hay mucha gente que piense así. Yo quiero vivir en un país donde pueda comprar en el mismo lugar que cualquier ciudadano. Donde pueda ir a la universidad pública y sentarme al lado del hijo de un millonario y de un pibe que cuenta las monedas para subirse al bondi", dijo.

"Esto que pasó me hizo reflexionar (...) Vivimos en una sociedad donde aún queda gente que piensa que hay lugares para gente 'bien' y para 'negros' porque así nos llamó. Hoy estoy más orgullosa que nunca de Diego (Brancatelli), de su templanza para no perder la cordura para entender que son pobres de alma y que de esa pobreza no se sale nunca. De la otra con un estado presente, esfuerzo y laburo se sale, pero de la de estas dos personas, te la debo", cerró.