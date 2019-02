Fuertes lluvias castigaron a Mar del Plata: árboles caídos y calles anegadas

También hay barrios que están sin suministro eléctrico. Defensa Civil pidió a la gente que no salgan de sus casas si no es para hacer un trámite o por una urgencia

La intensa lluvia que cayó en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata provocó el anegamiento de calles, caída de árboles y ramas, y cortes de energía eléctrica en algunos barrios, mientras la municipalidad recomendó a los vecinos salir de sus casas solo si es necesario.

"Teniendo en cuenta que sigue vigente el alerta y que cayeron 46 milímetros de agua, Defensa Civil recomienda que se tomen los recaudos necesarios, no salir de sus casas si no tienen algún trámite o urgencia, y sujetar elementos que puedan desprenderse y lastimar a peatones", indicó la Municipalidad de General Pueyrredón, que informó que no hay evacuados.

Rodrigo Goncalvez, a cargo de Defensa Civil, dijo este mediodía que "la incesante caída de agua que comenzó pasada la medianoche, de la mano de una intensa actividad eléctrica, se acopió en las calles y a primera hora de esta mañana, en varias zonas de la ciudad, ya cubría parte de sus veredas".

El funcionario afirmó que hubo llamados de vecinos por ramas y árboles caídos, por lo que se trabaja para removerlos, aunque precisó que "no causaron daños mayores".

Los intensos chaparrones, en el marco del alerta meteorológico vigente, se produjeron durante la madrugada de hoy y se repitieron pasadas las 8, lo que dejó a varios barrios marplatense sin luz, aunque desde la Empresa de Electricidad del Atlántico (EDEA) afirmaron que se restablecerá el servicio en las próximas horas.

“Informamos a nuestros usuarios que tenemos algunos distribuidores de media tensión fuera de servicio a causa de la tormenta eléctrica. Los barrios más afectados son Jorge Newbery, La Herradura, Hipódromo y Santa Rosa de Lima, Playa Los Lobos, Mar y Sol, Las Palomas, Chapadmalal, Libertad y Virgen de Luján", informaron desde EDEA.