Para Bullrich, la nueva ley penal juvenil le dará "solución" al nene que robó en moreno

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para modificar la ley de Responsabilidad Penal Juvenil “le va a dar una solución” al nene de 9 años que intentó robar una joyería en Moreno para que “no inicie una carrera delictual que genere víctimas”. “Nuestro gobierno ya ha tomado una decisión respecto a este problema que nos toca en el corazón a todos, ver a un chiquito de esa edad con esas palabras, ese arma, aunque sea de juguete o una tumbera en el caso de hoy”, dijo la funcionaria.

Al ser consultada sobre el tema en la presentación de los nuevos operativos que se realizan en la avenida General Paz, Bullrich explicó que el proyecto, que se enviará en los próximos días, está dividido en dos y una parte es sobre la edad de imputabilidad, que se propone bajar a 15 años. La otra parte es acerca del régimen de responsabilidad y al respecto, indicó que “ese niño que comete un hecho va a ser registrado por un fiscal” y se va a analizar “por qué comete este delito: si es un tema cultural, de su familia, en este caso había dejado de ir a la escuela”.

“Va a haber un equipo de profesionales que van a atender a ese chico, que tiene el objetivo de que no inicie una carrera delictual que genere víctimas y la propia destrucción de su vida, va a haber un régimen de responsabilidad y le va a dar una solución a ese nene”, sostuvo la ministra. Consultada sobre si se podría castigar a un adulto que por ejemplo lo envía a robar, Bullrich explicó que en el sistema penal argentino “la pena no es compartida” y que en estos casos “la familia no había alertado” sobre el abandono de la escuela y lo que se necesitan son “alertas tempranas” para evitar estos hechos.