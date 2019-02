Sobre llovido, mojado: se desgarró Cristian Pavón

Se perderá, de mínima, tres partidos de la Superliga y el arranque de la Copa Libertadores. Preocupación en Gustavo Alfaro

La novedad del entrenamiento de ayer de Boca fue el desgarro de Cristian Pavón que afectará su futuro a corto y mediano plazo.

Según el cuerpo médico de Boca, el jugador tiene un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, es decir en la zona del aductor. La lesión dejará al menos por tres semanas fuera de las canchas al atacante “xeneize”, quien venía de una contractura desde la semana pasada, que derivó en una molestia fuerte en el partido que Boca le ganó 2-1 a Lanús el domingo pasado en la Bombonera.

Por ese motivo, el entrenador Gustavo Alfaro había señalado en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el “Granate” que cuidaría a Pavón en el siguiente partido, al punto que lo incluyó ante los tucumanos entre los suplentes, recién una hora antes del comienzo del partido. Hasta ese momento, el que estaba anotado era Kevin Mac Allister. Entre los próximos partidos que se perderá Pavón está el del domingo próximo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela; otros dos por la Superliga (Unión y San Lorenzo) y seguramente el debut por la Copa Libertadores ante Jorge Wilsterman en Bolivia, el martes 5 de marzo. La otra novedad es que para jugar el domingo ante Defensa, podrían volver Campuzano, Zárate y Benedetto: los tres hicieron fútbol en espacios reducidos.

TÉVEZ NO LE ENCUENTRA LA VUELTA Y PIERDE MÁS Y MÁS TERRENO

Carlos Tévez dista mucho de ser “el que fue” y los hinchas van perdiendo la paciencia con él. Contra los tucumanos, arrancó en buen nivel, pero como el resto del equipo, no logró mantenerse y Gustavo Alfaro decidió su cambio. Ahí mismo se le transformó la cara y el “Apache” se mostró visiblemente contrariado cuando advirtió que iba a ser reemplazado por Benedetto; luego cambió la actitud y se saludó efusivamente con Zárate y el “Pipa”. Es cierto, tuvo un buen primer tiempo, pero no halló espacios en el segundo. Y aún no convirtió goles desde que asumió el nuevo entrenador, máxime s i se tiene en cuenta que Alfaro ni bien desembarcó en la Ribera, lo nombró como su jugador fetiche y lo puso al frente de su proyecto auriazul.

Pero lentamente Tévez por su rendimiento, va perdiendo terreno y su lugar en el equipo es realmente una incógnita de cara al partido del domingo.