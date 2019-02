“Gimnasia tiene plantel de sobra para salir de esto”

El Indio resaltó que, “estos jugadores hace poco llegaron a una final”, y evitó enfrentarse con Troglio por su salida: “Me enteré por los medios, no tuve nada que ver... Tengo valores”

Todavía le quedan dos prácticas por delante pensando en el partido con Aldosivi. Darío Ortiz se muestra sereno, tranquilo y confiado en el trabajo que pudo hacer desde el lunes cuando asumió al frente del plantel en lugar de Pedro Troglio. Ayer al mediodía, tuvo su primer contacto con la prensa una vez finalizada la tarea en Estancia Chica. Había mucho para hablar, y el mendocino jamás perdió la calma, aún en tema complicados.

Llegó al sector de prensa del Campus, se sentó dispuesto a hablar, con la Biblia, la cual tiene en todo momento. “Tengo el equipo en la mente, pero hay jugadores con algunas molestias y otras bajas lógicas por lesiones como la de Guanini, Mansilla y Melluso”, comenzó diciendo el Indio al referirse a lo futbolístico. Evitó hacer nombres propios, pero no se hizo el distraido cuando se le preguntó por alguno, como Santiago Silva, que podría quedar afuera del viaje a Mar del Plata. “Mañana (por hoy) se lo probará nuevamente por una molestia que arrastra, y ahí decidiremos si viaja o no. El siempre quiere estar, y es un ejemplo para los más chicos”, afirmó buscando despejar dudas.

Como quedó dicho, fue la primera vez de Ortiz con la prensa tras la salida de Troglio, y cuando se le preguntó sobre los dichos de Pedro (“se sabía que cuando yo me fuera, el que iba a asumir era el Indio”), el actual técnico evitó entrar en cualquier confrontación. “No tuve nada que ver con su salida... Me enteré por los medios de la salida de Pedro, sinceramente. Soy un tipo que tengo valores por sobre toda las cosas. Tanto para el fútbol, como para la vida misma. Cuando me citaron, dije `interinato nunca más. Basta de interinatos´. Por eso pedí ser entrenador, si me va mal daré un paso al costado”, aseguró, y agregó, “no contesto sobre los dichos de los demás, respeto la opinión de todos y lo importante ahora es no hacerle un daño al Club, la Institución está por encima de todo”, dijo y dio por terminado el tema.

SU VISIÓN DEL PLANTEL

En otro momento de la charla, se le consultó a Ortiz sobre el plantel que ahora tiene a cargo, y sobre esto dijo que: “Los vi bien a los jugadores sabiendo del desafío que se viene. Tenemos plantel. El jugador de jerarquía que tenemos es Licht por ejemplo. Por eso me molesta que hablen de jerarquía en el fútbol argentino, y jerarquía en este plantel es Licht. Si uno ve a Defensa y Justicia ninguno entra en esa definición y sin embargo está puntero. Lo primordial es el funcionamiento colectivo”.

Y en ese mismo sentido aseguró sin dudar, “Gimnasia tiene plantel de sobra para salir de esto, se llegó a una final y por algo es. Yo me fijo mucho en la semana. Tenemos que comprometernos todos, sobre todo en el día a día y luego en la cancha. Mi tarea es convencerlos de su potencial, estos jugadores hace poco llegaron a una final”, expresó.

“Mis jugadores se tienen que ganar el puesto en el pasto, trabajando el día a día. Estoy buscando al jugador ideal que sea equilibrio, iniciador de juego. Mis equipos buscan ser ordenados, equilibrados”, comentó, y tras resaltar las condiciones futbolísticas de Santiago Rosales, también habló de algunos juveniles. “A todos le voy a dar oportunidades. Chávez es un jugador extraordinario, cuando se recupere lo consideraré. Después, me asombró mucho Jesús Vargas”, afirmó.

En el final habló de algo que lo preocupa: las amarillas. “Tenemos que cuidarnos de cara a lo que viene, un volante y dos defensores llegaron a las cuatro amarillas. Sumado a los lesionados, es un panorama complicado. Y para mí el central es central, el cinco es cinco y el nueve es nueve. No me gusta improvisar ni inventar”, terminó diciendo Ortiz.