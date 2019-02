En la temporada 2019/20 todo puede pasar

De agosto a diciembre se jugará un torneo corto. De febrero a mayo habría otro, pero dividido en zonas. ¿Se acaban los Promedios?

| Publicado en Edición Impresa

La temporada 2018/19 no se terminó y los dirigentes del fútbol argentino ya empezaron a pensar cómo será la próxima, que se avecina con muchos cambios y la polémica de turno respecto a la posible eliminación de los promedios de los descensos.

El próximo miércoles se realizará la reunión de Comité Ejecutivo de Superliga y allí se empezarán a barajar las diferentes posibilidades. Se avecinan varias reuniones antes de tomar la medida más importante de todas: la confirmación oficial.

Lo que es un secreto a voces: en el segundo semestre de este año se jugará un torneo corto de 23 fechas. Ta están estipulado el calendario y se contemplaron las fechas FIFA, las elecciones presidenciales y el posible ballotage. El regreso de los torneos cortos es un hecho luego de cuatro años de campeonatos largos, que no tuvo aceptación de los clubes medianos y chicos. Tampoco los hinchas y las empresas que aportan dinero se mostraron muy gustosa. Por eso el cambio.

Lo que no está definido todavía es qué ocurrirá en el primer semestre de 2020. En principio se jugará otro torneo corto, pero como las fechas no permiten disputar 23 jornadas, en Superliga analizan uno exprés, con los 24 equipos divididos en dos zonas de 12 cada uno. De esta manera serán once fechas, más una final. También podrían disputarse semifinales en caso de ser necesario. Ya en 2020 la Copa de la Superliga no se disputará, lo que sin lugar a dudas le quita protagonismo a la que se jugará este año.

¿Por qué no hay tiempo para la disputa de 23 fechas? Porque el próximo año se volverá a jugar una Copa América, como la de este año en Brasil. No está definida la sede para 2020.

Lo que todavía no tiene una postura clara es si se eliminarán los promedios para el descenso. Hoy por hoy es una bandera que levantan varios clubes de Primera y los del Ascenso. Pero no son mayoría. Recién después de que termine la actual Superliga se empezará a debatir más claramente este tema, porque no está definido cuáles serán los equipos que perderán la categoría.

Lo llamativo es que los clubes de la Primera B Nacional son los que más empujan a que esto suceda. ¿Por qué? No quieren equipos fuertes en dicha categorías ya que consideran que les quitan chances a los suyos de lograr el ascenso. ¿Y si eliminan los descensos pero sigue corriendo el sistema de Promedios? Todo puede ocurrir en la Superliga que se viene. Se avecinan meses de mucha conversación.