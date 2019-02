Benítez patea el tablero y prepara un equipo con cinco defensores para recibir a Talleres

El técnico busca cambiarle la cara al equipo y apostaría por un nuevo esquema, el 5-3-2, que le podría aportar más solidez en el fondo

| Publicado en Edición Impresa

Bazzana, uno de los que pagaría los platos rotos ya que no estaría en la línea de cinco

El rendimiento ante Argentinos no dejó para nada conforme a Leandro Benítez, quien estaría dispuesto a patear el tablero a la hora de plantear el duelo de mañana ante Talleres: el tradicional 4-4-2 que usó en La Paternal mutará a un 5-3-2. En cuanto a los nombres, y tal como indicó en la conferencia de prensa, el único de los lesionados que no pegará la vuelta será Matías Pellegrini.

En el entrenamiento de ayer por la mañana en el Country Club, que se desarrolló a puertas cerradas, el cuerpo técnico empezó a darle forma a este nueva sistema. Lo que más sorprendió fue la conformación de una defensa con cinco jugadores, aunque se espera que en varios pasajes del juegos los laterales puedan complementarse con el trío de mediocampistas.

¿Quiénes estarían en la última línea? Facundo Sánchez e Iván Erquiaga, dos futbolistas que se encontraban lesionados, volverían al equipo para ubicarse en los laterales (derecho e izquierdo, respectivamente); el chileno Gonzalo Jara jugaría como una especie de líbero y a sus costados tendría a Jonatan Schunke y Juan Ignacio Díaz. El categoría 1998, que hasta el momento disputó los dos partidos en Primera por la banda izquierda, ahora actuaría como central. En cuanto a Nicolás Bazzana, que fue titular ante Argentinos, saldría del equipo.

En el mediocampo se juntarían tres número cinco, aunque tendrán distintas funciones cuando Patricio Loustau ponga en marcha el juego mañana en el estadio Ciudad de La Plata. todo parece indicar que Enzo Kalisnki permanecerá dentro del equipo y que en esta ocasión estaría acompañado por Rodrigo Braña e Iván Gómez, dos piezas fundamentales que se hacen sentir cuando no están presentes dentro de la cancha. Quien no. Nahuel Estévez, que jugó los últimos dos partidos, no terminó de convencer al técnico y esperaría por su chance en el banco de los suplentes.

En ofensiva, en tanto, Lucas Albertengo dejaría la titularidad por primera vez en el año y en su lugar se metería Mariano Pavone. Unos metros más atrás se movería Manuel Castro que, a diferencia de los partidos anteriores, esta vez podría estar más suelto buscando sorprender con su velocidad. Ellos dos serán los principales responsables de generar peligro en el arco del conjunto cordobés.

En La Paternal uno de los principales problemas que tuvo el equipo fue la creación de jugadas de gol y, por eso, el entrenador le está prestando suma atención a ese aspecto del juego para el encuentro de mañana.

Pasándolo en limpio, el probable equipo de Estudiantes para mañana estaría conformado por: Andújar; Sánchez, Schunke, Jara, Díaz, Erquiaga; Braña, Gómez, Kalinski; Castro y Pavone.

Benítez terminará de darle forma al equipo en la práctica de hoy en City Bell, además de entrenar diferentes jugadas como la pelota parada, que con este probable once inicial no tiene un encargado tan claro teniendo en cuenta que Gastón Fernández y Estévez no jugarían desde el arranque. A priori, Kalinski y Castro parecen ser los dos jugadores con más chances de hacerse responsables en el duelo de mañana.