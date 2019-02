Benítez dejó de ser el DT de Estudiantes: "A partir de hoy desearé lo mejor como hincha"

Tras la derrota ante Talleres, se terminó el ciclo del Chino como DT albirrojo. Pablo Quatrocchi asumiría como interino y ya suenan algunos nombres

Estudiantes perdió por 1 a 0 ante Talleres y la derrota terminó con el ciclo de Leandro Benítez.

"Voy a dar un paso al costado, es lo mejor para descomprimir, a partir de hoy desearé lo mejor como hincha", dijo el entrenador.

"Traté de hacer las cosas de la mejora manera pero las cosas a veces no se dan. Agradezco el respeto de todos, ya se lo comuniqué a los dirigentes y a los jugadores y esperemos que Estudiantes pueda cambiar la cara a partir del martes para el partido contra Racing", dijo el ex entrenador del Pincha, quien no respondió preguntas.

El León perdió cuatro de los últimos cinco encuentros, ganando uno en el medio por 1 a 0 contra Patronato como local.

Leandro Benítez dirigió al equipo en 25 encuentros, de los cuales ganó 7, empató 7 y perdió 11. De este total de juegos, 20 fueron por la Superliga Argentina, 2 por la Libertadores y otros 3 por la Copa Argentina.

Ante la salida del Chino, el DT interino sería Pablo Quatrocchi, aunque ya suenan algunos nombres para sentarse en el banco: Ricardo Zielinski, Gabriel Milito y el colombiano Juan Carlos Osorio.