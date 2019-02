Sigue el drama y la desesperación por los cortes de luz en la Ciudad

Vecinos de distintos barrios denuncian que llevan más de 36 horas de luz y reclaman por el urgente restablecimiento del servicio

Tras el temporal que azotó a la Región el viernes, vecinos de distintos barrios se comunicaron con EL DIA para denunciar que continúan sin energía eléctrica en sus hogares y, en medio de la angustia y la desesperación, reclamaron por el pronto restablecimiento del suministro.

Viviana Torres contó que vive en un edificio de 60 entre 29 y 30 donde la mitad de los eficios están a oscurar, al mismo tiempo que no hay agua y tampoco funcionan los ascensores. Calificó la situación, que se prolonga desde el viernes, como "un calvario" y aseguró que "a esta altura estamos con problemas sanitarios y de higiene y no podemos mantener los alimentos frescos".

La falta de energía eléctrica en esa zona alcanzaba a vecinos de 58 entre 29 y 30, dijo la usuaria Analía De Diego, quien manifestó estar a oscuras desde el momento de inicio de la tormenta.

El problema con la luz se replicaba en un vasto sector de la localidad de Hernández, según afirmó Graciela Antonelli, de 31 y 512, en un contexto de angustia porque llevaba más de 36 horas sin energía eléctrica. A su vez, para Valeria, de 508 y 133, "son momentos desesperantes".

En tanto, desde La Loma se manifestaron vecinos de 23 entre 34 y 35 que aún están a oscuras. En este caso, un frentista que se identificó como Fabricio añadió que el problema se agrava porque "hay cables de media tensión que están en el piso y son un peligro para la comunidad". Por su parte, Valeria Martino, de 33 entre 26 y 27, expresó que "todavía los vecinos estamos esperando que devuelvan la luz".

Uno de los sectores más afectados de la Ciudad por la falta de energía este domingo era Altos de San Lorenzo. "Vivo en 80 entre 29 y 30 y no tengo luz desde el viernes", señaló Claudia Denegri. En esta misma condición dijo estar Lautaro Miranda, de 27 bis y 80, quien dijo que el problema afecta a sus vecinos de por lo menos tres cuadras a la redonda.

Asimismo se efectuaron quejas desde el Gigante del Oeste, en Lisandro Olmos. Verónica Lopresto dijo que en el barrio el apagón abarca de 47 a 52 y de 173 a 177. "Ya perdimos todo lo que teníamos guardado en la heladera y estamos sin agua", relató.

También en Melchor Romero había vecinos castigados por los cortes de luz, según dijo Mirta, de 518 e 165 y 165 bis. "En la última factura pagué $1900. Con lo que cobran esto debería haber sido solucionado cuatro o cinco horas después, no 36. Es el tercer día sin energía. Y quienes atienden en Edelap no saben dar una respuesta, no saben donde están sentados", protestó la mujer.