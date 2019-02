El cordón hortícola se convirtió en “zona de desastre” con pérdidas irreparables

José Fandra, (productor de 500 y 182 ).- “Perdí el cien por ciento del cultivo. Acá cultivamos rosas y algo de verdura. Tres familias viven de esto. Anoche estábamos acá, de pronto empezó con un vientito, pero cada vez más fuerte y luego un granizo muy grande. En un momento pensé que pasaba. Pero después nos dimos cuenta que era fuerte y la impotencia de no poder hacer nada. Perdimos un montón de dinero. No me voy a poder recuperar por ahora”