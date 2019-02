Cristina Kirchner vuelve a tribunales y Bonadio la indagará por ocho causas

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá hoy a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria, una vez más, por hechos vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.

La senadora nacional está citada a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, el magistrado que primero y más veces la indagó, por ocho hechos diferentes.

Las ocho indagatorias consecutivas comenzarán a las 10 de la mañana, y si bien se estima que la ex mandataria no responderá preguntas, y presentará uno o más escritos, en cada caso deberá escuchar la imputación en su contra, y firmar el acta por lo que la visita a Comodoro Py no sería corta.

La presencia de la ex presidenta en los tribunales de Retiro estará enmarcada en un fuerte operativo policial, que comenzará a las 6, según indicaron fuentes de esa institución, y que incluirá el blindaje del 4º piso, donde está el juzgado 11, que conduce Bonadio.

Uno de los hechos por los que deberá responder la senadora es el uso de los aviones presidenciales, cuando era presidenta, un expediente que se desprendió del caso de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

El resto de los llamados a indagatoria también están vinculados con la causa de los cuadernos, salvo uno que se vincula con la importación de Gas Natural Licuado.

CÓRDOBA Y MENDOZA

Más allá de las presentaciones judiciales, la ex presidenta ya está moviendo sus fichas de cara a las elecciones de octubre y en las últimas horas definió parte de su estrategia en dos provincias que pueden ser decisivas para el resultado de los comicios.

En Córdoba y a contramano de lo que ocurre en otras provincias como Santa Fe donde el peronismo irá unificado, decidió ir con candidato a gobernador propio por afuera del peronismo que preside el actual gobernador, Juan Schiaretti, con quien mantiene viejos enfrentamientos.

Y en Mendoza, expresó su respaldo explícito a la candidatura para la gobernación de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Pese a la unidad de todos los sectores, en esa provincia no se definió si habrá una sola lista de candidatos.