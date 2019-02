Ponen la lupa en las cámaras para saber si los testigos del caso Jaitt mintieron al declarar

Son 12 equipos que registraron todo lo que sucedió dentro del salón de fiestas, donde la modelo encontró la muerte

Los fiscales que investigan la muerte de la modelo Natacha Jaitt analizaban ayer las imágenes de las 12 cámaras de seguridad del salón Xanadú de Benavídez, para contrastarlas con los dichos de los cinco testigos, mientras que el abogado de la familia de la víctima reiteró que la muerte de su ex clienta pudo haber sido producto de un “homicidio o algún otro delito”.

“Estamos en la etapa de análisis y evaluación de toda la prueba producida hasta el momento y los videos son una pieza fundamental para poder dilucidar qué paso la madrugada del sábado con la víctima”, dijo una fuente judicial.

El equipo especial de fiscales de San Isidro que investiga el caso y está conformado por Sebastián Fitipaldi, de la fiscalía de Benavídez; Diego Callegari, de la de Violencia de Género, y Cosme Iribarren, de Don Torcuato, analiza por estas horas el minuto a minuto desde que Jaitt llega al lugar, hasta su deceso y la llegada de la Policía.

“Vamos a comparar la versión que dio cada uno de los cinco testigos con lo que se ve en los videos y, si notamos alguna contradicción, podríamos llamar nuevamente a algún testigo para que amplíe sus dichos”, agregó el investigador consultado.

Incluso, una de las primeras cosas que observaron los fiscales y la Policía la misma madrugada del sábado a pocas horas de ocurrida la muerte de Jaitt es que se ve a uno de los testigos cruzar la calle y hacer una maniobra de descarte de algún objeto, algo que ese testigo no dijo en su declaración.

“Se lo ve haciendo un movimiento típico de descarte en una zanja llena de agua. Si tiró droga no lo vamos a saber, porque no se observa en las imágenes y porque se hizo una requisa en el lugar con bomberos y no se halló nada relevante”, aseguro el mismo vocero.

La apertura de los teléfonos de Jaitt y de los cinco testigos también es otra evidencia que los fiscales esperan para analizar mensajes, audios, fotos, videos y llamadas.

Ayer por la mañana, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró que si bien existen fuertes indicios de que la muerte de Jaitt “se produjo por causas naturales”, tanta “evidencia lineal” hacia esa línea investigativa genera “ciertas sospechas” entre los fiscales.