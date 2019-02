En una paritaria crucial, los maestros pedirán recuperar el salario perdido en 2018

El gobierno provincial los convocó para mañana, en la sede de Economía. Ayer hubo una reunión técnica. Será un encuentro clave

Mientras casi cuatro millones de alumnos bonaerenses se preparan para volver a las aulas el próximo 6 de marzo, docentes y funcionarios estarán debatiendo mañana, contrarreloj, el aumento salarial.

Será -un año más- a escasos dos días hábiles de la fecha pautada para el regreso escolar. Y si bien por ahora nadie habló de medidas de fuerza, de lo que ocurra en ese encuentro crucial dependerá -muy probablemente- que las clases empiecen a término. Para que eso ocurra, la oferta que el gobierno provincial ponga sobre la mesa deberá desatar el nudo de esta paritaria: el recupero del poder adquisitivo que perdieron los maestros en 2018.

Así lo plantearon ayer desde el Suteba y la Feb, los principales gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), de cara a la cita pautada para mañana a partir de las 12 en la sede del Ministerio de Economía de nuestra ciudad.

Allí el gobierno provincial buscará cerrar un acuerdo de aumento salarial que garantice el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 6 de marzo. La convocatoria a la nueva ronda paritaria se le comunicó a los gremios durante la reunión de la Comisión Técnica Salarial, que se desarrolló ayer a la tarde. En ese encuentro no hubo oferta -que se presentaría mañana- pero se discutieron aspectos referidos a la conformación del salario.

Así las cosas, la de este miércoles será la segunda reunión paritaria del año. En el primer encuentro, el 13 de este mes, el gobierno bonaerense ofreció que la paritaria 2019 iguale a la inflación que marque el Indec, con una actualización automática mensual durante los primeros tres meses, y luego trimestral.

La propuesta fue rechazada por los gremios, que reclaman que se les reconozca alrededor de un 16% de lo que consideran fue la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, cuando tuvieron un aumento del 32% frente a una inflación oficial del 47%.

Los sindicatos se mantienen firmes en esa postura. María Laura Torre, secretaria general adjunta del Suteba -quien participó de la mesa técnica salarial- aseguró ayer que “la Provincia reconoció que los docentes perdimos poder adquisitivo. Si lo reconocen, es porque saben de las prácticas de este Gobierno, motivo por el que no se cerró la Paritaria 2018. No pedimos nada que no se pueda resolver, el Gobierno sabe que no podemos discutir la Paritaria 2019 sino cerró la del año anterior”.

Y agregó que en la reunión de mañana “es fundamental que esto se resuelva. Exigimos salarios dignos, Escuelas seguras, sumada a la defensa de la jubilación. No queremos perder poder adquisitivo y la solución está en manos de la Gobernadora Vidal”.

Más temprano, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, había señalado que para alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo, se “debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y garantizar escuelas seguras en la provincia”.

“Son dos cuestiones que nos tuvieron en conflicto todo el año pasado. El gobierno tiene que poner un fin a este conflicto reconociendo las demandas justas, valederas y legítimas de los trabajadores”, afirmó Baradel.

En la misma línea, al conocerse la convocatoria a paritarias, Mirta Petrocini, titular de la Feb, dejó en claro cuál va a ser el eje de la discusión: “La Gobernadora debe dar una respuesta a la pérdida salarial 2018”, remarcó.