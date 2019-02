Sobres: piden entre 8 y 9 años a ex comisarios acusados de cobrar coimas en La Plata

La Fiscalía penal de La Plata pidió hoy en un juicio oral penas de entre 8 y 9 años de prisión para ocho ex jefes policiales, acusados de conformar una red de recaudación ilegal descubierta por el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental. Con los alegatos de las partes, y en la sala de audiencias de la planta baja de los Tribunales de 8 y 57, se llefvó a cabo una de las instancias finales de este juicio por el hecho que se conoció hace casi tres años, cuando aparecieron sobres con dinero -presuntamente derivado de coimas- en un escritorio de la Departamental platense.

El Tribunal Oral III de La Plata -integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali- escuchó primero los alegatos de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri, y luego el del defensor Luis Giordano, quien patrocina a la imputada María Angélica Ramírez, acusada por “encubrimiento agravado”.

Al banquillo de los acusados llegaron en calidad de detenidos por los delitos de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”, el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck. En la misma situación están el jefe de la comisaría segunda; Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz. Además son juzgados, aunque llegaron libres al juicio, el ex comisario de la cuarta, Juan Retamozzo y Ramírez, que se desempeñaba como secretaria de Camerini.