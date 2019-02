De mal en peor: robaron en el depósito de Baobab tras el devastador incendio

Anoche delincuentes ingresaron al depósito ubicado detrás del inmueble en ruinas y se robaron unas veinte piletas. "Primero el incendio y ahora esto. Estamos destrozados", afirmó uno de los dueños de la emblemático comercio platense

La angustia por el incendio en el emblemático local de Baobab, en Ringuelet, parece no tener fin. Mientras las llamas que arrasaron con la emblemática casa de artículos de camping, pesca e indumentaria deportiva y la enorme columna de humo que prácticamente cubrió el cielo de la localidad platense permanecen vivas en el recuerdo de sus empleados y propietarios, esta mañana se conoció que después del desastre, el lugar se convirtió en blanco de los delincuentes.

Sergio, una de las personas que lleva adelante este negocio familiar de más de 20 años de trayectoria en nuestra ciudad, aseguró que anoche, después del grave siniestro que conmocionó a los platenses, ladrones ingresaron al sector de fábrica de piletas, que se encuentra en el fondo del inmueble comercial, y se robaron al menos veinte artículos de este rubro. "Se ve que esta gente entró aprovechando la desgracia, la falta de luz y de alarma. Se metieron y robaron veinte piletas", afirmó.

El comerciante aseguró que el robo sucedió a pesar de que el acceso al negocio, que por esas horas ya se presentaba en ruinas debido a la acción del fuego, estaba custodiado por un patrullero. "Estoy devastado, anoche nos robaron en medio de toda esta desgracia, no puedo hablar. Es un golpe durísimo. Había un patrullero cuidando", lamentó Sergio luego de enterarse de este segundo episodio y mientras las ruinas del inmueble todavía continuaban emanando humo.

LEA TAMBIÉN Ringuelet: el fuego devoró un reconocido local y avanzó sin control hacia otros tres

Sergió contó que por el ilícito "fui a la comisaría a radicar la denuncia pero no me la tomaron, ya que me pidieron que vaya mi papá, que es quien está a cargo. Así que calculamos que esta noche la vamos a poder radicar".

Con respecto al incendio, Sergio dio cuenta esta mañana de lo catastrófico de la situación: "No quedó nada, ni del edificio ni de los materiales. Más de veinte años trabajando acá, imaginate como estoy, destrozado", manifestó.

El dramático incendio en las instalaciones a la vera del Distribuidor, en 14 entre 518 y 519, se desencadenó alrededor de las 4 de la tarde, mientras dos operarios se encontraban colocando una membrana, según los informes de la Policía y fuentes cercanas a los damnificados.

Por estas horas se trataba de determinar si el origen del siniestro se debió a una falla o descuido humano, o por un accidente impredecible. Lo cierto es que los materiales se recalentaron hasta desatar un fuego que se volvió imparable en cuestión de minutos. Las llamas avanzaron desde Baobab hacia una casa de lonas sintéticas; de allí a la de artículos de pesca Fly Shop y por último a un galpón.

La escena causó conmoción en ese sector de Ringuelet. Antes de las 5 de la tarde había más de un centenar de personas reunidas a la vera del Distribuidor, entre vecinos y curiosos que observaban la voracidad con la que el incendio arremetía sobre los comercios y registraban con sus celulares las llamaradas que, dejándose de ver por las ventanas y los techos, desafiaban las líneas de agua con las que las combatían los bomberos.

En los primeros momentos, los presentes cuestionaron la respuesta de los servicios de emergencia: “Hasta bien avanzado el incendio sólo trabajó una autombomba”, dijo a este diario un allegado a los damnificados. A medida que el incidente se agravaba iban llegando las dotaciones de apoyo a las “cuatro que arribaron primero”, según la versión oficial.

En total fueron nueve las afectadas al operativo: dos del cuartel Central La Plata, dos más de los bomberos voluntarios de Berisso y equipos de los cuarteles de Los Hornos, San Carlos, Melchor Romero, Villa Elisa y City Bell.

El humo llegó a verse más allá del Estadio Único y a complicar la visibilidad en los alrededores, lo que obligó a extender el operativo vehicular que se implementó con un corte de tránsito para facilitar el trabajo de las autobombas, los patrulleros y las ambulancias del Same que se desplegaron preventivamente ya que no se registraron heridos.

En la comisaría Sexta de Tolosa, cuyo personal trabajó en el lugar colaborando con la emergencia, se abrió una causa caratulada “incendio”. También actuó Defensa Civil y Control Ciudadano. Hacia la noche, la escena fue desoladora.