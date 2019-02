Fuerte pedido de justicia en el Centro por casos de abuso a menores de edad

Dos familias de Ensenada se movilizaron a 54 entre 6 y 7 para pedir celeridad en las causas contra dos presuntos abusadores. Uno de ellos se desempeña como bombero en la vecina ciudad



Dos familias de Ensenada, angustiadas y conmocionadas pero firmes en su reclamo, llegaron hoy unidas al centro de La Plata para visibilizar un drama en común: dos casos de abusos sexuales sufridos por menores de edad este verano. En este marco, se movilizaron a 54 entre 6 y 7, frente a los tribunales penales, para renovar el pedido de justicia.

La protesta estuvo centrada en el reclamo que llevan adelante Diego y Jimena tras conocerse que el pasado 13 de enero su hija adolescente sufrió una situación de abuso por el padrastro de una amiga suya. Según la denuncia, esa noche la víctima se quedó a dormir en la casa de su amiga, lindera a la suya, en el barrio Villa Catella, y en un momento el ahora acusado se le acercó a su cama, le pidió dormir con ella y la abusó. La joven aseguró en su momento: “De la nada me desperté porque sentí que me estaban tocando la cola. Abrí los ojos y vi la cara del padrastro de mi amiga”.

Tras la situación, la menor abandonó la vivienda de su amiga y le contó lo sucedido a sus padres, quienes enseguida radicaron la denuncia penal. En medio de la conmoción, la familia de la chica sufrió una serie de amenazas e insultos por parte del sospechoso. Con el correr de los días, mientras el caso tomó estado público, fueron surgiendo otras presuntas víctimas de este hombre.

Esta mañana durante la movilización, Jimena expresó que "estamos realizando la segunda marcha, pidiendo la detención del abusador de mi hija, ella fue abusada el 13 de enero, mientras dormía en la casa de su amiga. La causa está dormida, ya pasó un mes y medio. Reclamamos 'justicia', y que el fiscal Hugo Tezón lea nuestra causa, porque el abusador es este vecino y está libre”.

Esta marcha estuvo acompañada por Analía, que en junio de 2017 denunció a su marido, quien se desempeña como bombero en Ensenada, luego de que su hijo, por ese entonces de 3 años de edad, le dijo: "Mamá, no quiero ir con papá porque me baja los pantalones y me toca la cola".

En diálogo con este medio, Analía recordó que al plantearle a su pareja los dichos del chiquito, aquel se "sintió acorralado" reaccionó de forma iracunda dándole golpes en el mentón. La denuncia luego se extendió por sus otros dos hijos, también víctimas del susodicho. "Estoy acompañando a Jimena para que se haga justicia. Estamos en el juzgado 8 y jamás se hizo Justicia. Con respecto a mi caso, mi hijo fue abusado por mi ex marido y todavía no tuve ninguna respuesta", expresó esta mañana.