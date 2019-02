Declaró el encargado de la colonia por el caso de Lucas Lin

Marcos Echaniz fue indagado este jueves por el fiscal durante alrededor de tres horas. Mañana declarará Martin Argüelles



Marcos Echaniz, coordinador de la colonia del colegio Lincoln donde falleció Lucas Lin, de 5 años, ahogado en una pileta, fue indagado este jueves durante alrededor de tres horas.

El hombre de 32 años primero narró su rutina de trabajo y explicó que por la mañana "pasaba por la administración" para "dejar la lista de presentes del día anterior y me entregaban la lista de ese día". Luego se dirigía al Colegio y abría el portón para el ingreso de los padres y los nenes. De allí iban al predio.

Cerca de las 10.30 se tomaba el desayuno y a las 12.30 el almuerzo. Sobre el fatídico día de la muerte de Lucas, indicó que "después del almuerzo yo me quedo en el sector de las plantas", pero luego, la profesora Camila Cercatto "me dice si me podía acercar a las gradas que quedan en la cancha del futbol 11 que habían tenido la primera idea para la fiesta de fin de colonia".

Marcos señala que serían más de las 15.30 y que allí también estaba el ayudante Lautaro Ramos. "Los nenes empiezan a practicar una coreo", dijo sobre la actividad que duró unos minutos.

"Luego me dirijo hacia la carpa del jardín para ver si estaba Leticia porque ella estaba enterada de esa coreo para preguntarle que opinaba ellla (...) cuando me estoy acercando empiezo a escuchar que me gritan 'vasco vasco'".

Carolina Muro se le acercó corriendo y cuando él le preguntó qué pasaba "me dice que un nene había tragado agua". Y siguió: "Vi a Martin Argüelles al costado de la pileta arrodillado haciendole RCP al nene (...) me dice "no se, no sé, no lo vi".

Al cierre de su declaración, Marcos subrayó que la abogada del colegio, Marisa González, "nos dice si alguno de los dos (por Osvaldo Ramos) podíamos decir que estábamos dentro de la pileta cuando ocurrió el hecho, por el tema del seguro. Nosotros con Osvaldo dijimos que no".

También aclaró que él no podía dar órdenes a los distintos profesores. "Solo iba si necesitaban de mi ayuda".