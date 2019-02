Durísimo relato: Alfano se quebró al contar cómo fue abusada de chica por un vecino

| Publicado en Edición Impresa

Mirtha le preguntó el sábado en su programa a Graciela Alfano por sus polémicos dichos sobre el caso Darthés, y se vivió uno de los momentos más fuertes del año. La actriz había dicho que “es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso”, y comenzó explicando en “La noche de Mirtha” que “la protección del inocente es importante. Simplemente cité la Constitución, pero se hacen esas implicaciones que no tienen nada que ver, como que yo defendía a Darthés. Y yo de ninguna manera puedo hacer eso porque no conozco los hechos y no tengo opinión. Por esto tuve que confesar algo que hubiera preferido no decir, porque no lo dije durante muchos años”.

Alfano hacía referencia al hecho que había contado recientemente en “Nosotros a la mañana”: que fue víctima de abuso entre los 4 y los 7 años. “Vivía pegado a mi casa. Mi mamá le daba la confianza de que me pasara a buscar por el jardín de infantes. Cuando el adulto toca, el niño cree que tiene que ser así, que puede hacerlo, porque no te pone un cuchillo ni nada, sino que va incorporando ese contacto”, contó con tristeza Alfano.

Graciela reveló que en un principio su madre no le creyó, por eso luego le contó a su padre y, finalmente, la familia decidió irse a vivir a un hotel: “Por suerte, el hombre era impotente. En caso contrario no sé cómo me hubiera lastimado. Pero la lastimadura fue psicológica”.

“Me psicoanalizo porque te da una sensación de vergüenza muy grande, sentía que estaba rota, que estaba mal, que era una persona fallada, discapacitada totalmente”, dijo con lágrimas en los ojos la vedette, y emocionada cerró: “Muchos se preguntan: ‘¿Después de tanto tiempo se emociona?’ En el caso mío pasó hace millones de años, pero el daño es tan grande que uno se emociona. Estoy haciendo mucha fuerza para dar un discurso que sea profesional. Es un daño tremendo el que se le hace a una mujer”.