Encuentran un cuerpo en el avión que viajaba Emiliano Sala

Las imágenes submarinas de los restos de la avioneta en que viajaban el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto cuando cayó al canal de la Mancha mostraron la presencia de un cuerpo, informaron hoy los investigadores británicos.

"En las imágenes de video (...) se ve a un ocupante entre los restos", anunció la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) sin precisar de quién se trata.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB