Francisco sobre Venezuela: "Toda mediación debe ser aceptada por ambas partes"

Lo dijo en el vuelo de regreso de Emiratos Árabes. Además manifestó que aún no leyó el pedido de Maduro

En el vuelo de regreso de los Emiratos Árabes el Papa Francisco dialogó con los periodistas y fue consultado sobre la carta de Maduro: "no la he leído todavía. Pero toda mediciación debe ser aceptada por ambas partes", fue lo primero que dijo, según informó el portal oficial Vatican News.

Inmediatamente, amplió: "la mediación entre Argentina y Chile fue un acto valiente de San Juan Pablo II, que evitó una guerra. Hay pequeños pasos, y el último es la mediación. Hay pasos iniciales, facilitadores, no sólo para el Vaticano sino para toda la diplomacia. Esto es lo que se hace en la diplomacia. Creo que en la Secretaría de Estado podrían explicar todos los pasos. Escuché antes del viaje que una carta de Maduro estaba llegando con valija diplomática. Aún no lo he leído, veremos qué se puede hacer. Pero para que una mediación tenga lugar, se necesita la voluntad de ambas partes, que ambas partes lo pidan".

Luego agregó que "la Santa Sede en Venezuela estuvo presente en el momento del diálogo en el que participaron (el ex Presidente del Gobierno español) Zapatero y Mons. Tscherrig y luego continuó con Mons. Celli. Y allí nació un ratoncito. Ahora veré esa carta, veré lo que se puede hacer. Pero con la condición de que ambas partes lo pidan. Siempre estoy dispuesto. Cuando la gente va al cura porque hay un problema entre marido y mujer, primero va uno. Pero se pregunta: ¿la otra parte quiere o no quiere? Incluso para los países esta es una condición que debe hacerles pensar antes de pedir facilitación o mediación”.