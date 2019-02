Roger Waters en el ojo de la tormenta tras convocar a una marcha a favor de Maduro

El músico británico Roger Waters quedó envuelto en las últimas horas en una fuerte polémica tras dar a conocer su posición con respecto a la crisis política que atraviesa Venezuela.

"Detengan la última locura del gobierno estadounidense, dejen en paz al pueblo venezolano, ellos tienen una verdadera democracia. Detengan sus intentos por destruirla sólo para que el 1% pueda extraer su petróleo", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Pero además de arremeter contra las supuestas intenciones del gobierno estadounidense para intervenir en Venezuela, el fundador de la banda Pink Floyd convocó a la población a unirse a una manifestación este 4 de febrero para protestar por lo que, según su mirada, se trata de una intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Si el primer mensaje desató una lluvia de críticas, el que aparecía en la foto originó una tormenta tal que el músico se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV