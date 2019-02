Ampliaron las compras a U$S 75 millones, pero no lograron subir el dólar

| Publicado en Edición Impresa

El Banco Central compró por primera vez ayer U$S 75 millones, bajó la tasa que paga por las Leliqs, pero no pudo evitar que el dólar cerrara por debajo de la zona de intervención a $ 38,26 promedio en Bancos y casas de cambio y $ 37,19 en el mayorista.

El precio promedio de adquisición de la entidad que conduce Guido Sandleris se ubicó en $ 37,24, en tanto que el máximo valor de compra fue de $ 37,25. El BCRA compró el cupo máximo a través de dos subastas, una de U$S 50 millones y la segunda por U$S 25 millones, cuando la divisa se ubica por debajo de la zona de no intervención.

Esta baja en la cotización se dio a pesar de que la entidad también redujo en 113 puntos básicos la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que llegó al 51,304% promedio.

La entidad monetaria adjudicó $180.000 millones a 7 días, con la que generó una absorción de liquidez de $ 40 millones.

Para Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambios, “los ingresos desde el exterior volvieron a predominar al promediar la jornada y desarmaron la presión inicial que había empujado al dólar con una suba que lo llevó a máximos en $37,45 por unidad”.

Y destacó que “por primera vez en el mes”, el BCRA adquirió divisas por el límite anunciado, “con escaso impacto en la evolución del dólar mayorista”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 673,2 millones, sin que se registraran operaciones en el mercado de futuros.

“En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 569 millones, de los cuales el 40% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,22 y $ 39,4450; y tasas del 42,12% y 40,24% tasa nominal anual (TNA).

LA BOLSA SIGUE EN ALZA

Por su parte, el ín dice Merval subió 1,49%, impulsado por bancos y energéticas, en una jornada que cerró en los 37.145,00 puntos, con un volumen negociado de $ 900 millones.

Concretamente en el panel líder, las subas fueron encabezados por Grupo Supervielle (5,72%), Central Puerto (4,90%), BBVA Banco Francés (3,10%), Banco Macro (3,08%) y Grupo Financiero Galicia (2,61%).

En sentido opuesto, las bajas fueron liderados por Aluar (2,88%), Ternium (2,26%), Mirgor (2,08%), Edenor (1,64%) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA 0,93%)..

Por el lado de la renta fija, los bonos soberanos en dólares finalizaron con totalidad de subas de hasta 1,3%, mientras que los bonos emitidos en pesos, tanto los indexados por CER como los Badlar culminaron entre neutros y positivos de hasta 1,4%. Los papeles de Supervielle lideraron los incrementos, con un alza del 5,5% en Nueva York. Otros ADRs como IRSA (4,5%); Central Puerto (3,2%); y los de Banco Macro (3%) también operaron en alza.

En la plaza internacional, el Dow Jones (25.239 puntos), el S&P500 (2.725 puntos) y el Nasdaq (7.348 puntos) ganaron entre un 0,7-1,2%, con subas lideradas por acciones tecnológicas.

En tanto, los mercados europeos mantuvieron una tendencia mixta. El FTSE británico y el MIB italiano anotaron subas de alrededor de 0,2%, en tanto que el DAX alemán, el CAC40 francés y el IBEX35 español bajaron hasta 0,5% con los bancos liderando las bajas e inversores un poco más cautelosos en medio de noticias de ganancias bajistas. “Los principales índices asiáticos subieron hasta 1,1%. El Nikkei japonés, y el Hang Seng de Hong Kong, subieron ambos 1,1% mientras que el Shanghai Composite avanzó el 0,4%,“, de acuerdo al informe de cierre de mercados de Porfolio Personal Inversiones.