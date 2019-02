El botón antipánico contra la violencia de género en el medio de una polémica

Desde ONGs que brindan contención a víctimas cuestionan su efectividad y afirman que su uso implica un costo que algunas no pueden afrontar. La comuna dice que el sistema es efectivo

En la ONG Las Mirabal, una entidad platense que se ocupa de brindar contención a mujeres víctimas de violencia de género, se acostumbraron, en los últimos años, a improvisar colectas cuando se hace necesario asistir a aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia machista, disponen de botón antipánico y no tienen dinero para cargar el celular.

“El botón antipánico en La Plata no es gratuito ni efectivo. Se trata de un programa que se instala en un celular con sistema android, de modo tal que si no tenés un celular moderno no lo podés usar y si no disponés de crédito no funciona. No todas tenemos dinero para cargar el celular y algunas ni siquiera tienen celular”, dice Flavia Centurión, presidente de la entidad, quien agrega que “además, si tenés una emergencia le tenés que explicar a una operadora donde te encontrás o mandar un mensaje de texto con la dirección. Y no siempre tenemos tiempo para explicar dónde estamos. Nuestra vida corre peligro. El botón debe ser gratuito y eficaz”.

El reclamo que Las Mirabal difundió en las últimas horas por redes sociales coincide con otro, de la Fundación Activismo Feminista Digital, también de La Plata, que se conoció a fines de enero.

En esa ocasión, Marina Benítez Demtschenko, presidente de la entidad, consideró que el implemento “no brinda la más mínima sensación de seguridad” y dijo que “es muy difícil, en un momento de crisis, armar una oración o dar datos precisos”.

El planteo de Demtschenko, publicado en su cuenta de Twitter, se hizo entonces viral y puso en cuestión al funcionamiento del sistema de botones antipánico, que en el país no es homogéneo y que funciona de manera diferente según la jurisdicción donde se lo solicita.

Según indicaron a este diario fuentes municipales, en La Plata, durante 2018, se entregaron 506 botones antipánico “y el sistema funciona bien. Es cierto que se necesita tener un celular y crédito, pero eso no implica que no sea inclusivo. Si hubiera una persona que no tiene celular para bajar la aplicación se busca una respuesta alternativa. El sistema funciona a través de una aplicación de la misma manera que lo hacen otros, como el de alertas por el clima”.

Desde Las Mirabal indican que antes del 2015 el sistema de botón antipánico funcionaba distinto: “la comuna entregaba entonces un celular sencillo y cargado a la víctima de violencia desde el cual marcaba un número ante una emergencia. Ahora tiene que tener su propio celular con el que pueda bajar la aplicación y además también la carga. Y en la ONG nosotros tenemos mujeres que están sin trabajo y no tienen dinero para cargar el celular, a las que las tenemos que ayudar”.

Según explicó Centurión, “cuando una mujer víctima de violencia pide una medida cautelar y se establece para el violento una restricción perimetral, la justicia ordena al municipio que le instale a esa mujer un botón antipánico”.

“Para mujeres que no tienen trabajo cuesta tener el celular siempre con carga para responder ante una emergencia y disponer asimismo de algún tipo de conexión a Internet para que funcione la aplicación”, afirma la dirigente.

Los sistemas de botón antipánico no son uniformes en el país y reconocen distintas variantes

Centurión agregó que “hemos tenido casos de mujeres que contaban con el botón antipánico y no pudieron accionarlo porque no tenían carga en el celular. Alguna, incluso, resultó lesionada en circunstancias de ese tipo. Entonces hicimos colectas entre mujeres vinculadas a la ONG para poder responder ante la situación de mujeres que no tenían para cargar el celular y se sentían desprotegidas”.

“También nos ha pasado tener que salir a conseguir teléfonos prestados para mujeres que tenían modelos muy viejos en los que no podían cargar la aplicación o que directamente no tenían celular”, indica la dirigente.

Para Centurión, los problemas relacionados con el botón antipánico no terminan ahí. También cuestiona que ante una emergencia fuera del domicilio se debe explicar a una operadora “donde te encontrás o mandar un mensaje de texto con la dirección donde estás”.

“No siempre tenemos tiempo para explicar dónde estamos”, afirma.

Otra de las cuestiones vinculadas al funcionamiento del botón antipánico que genera cuestionamientos es el tiempo de respuesta.

“En algunos casos de mujeres que asisten a nuestra ONG, la llegada de la policía ha demorado entre 40 y 50 minutos”, explica la presidente de Las Mirabal.

Los botones antipánico son hoy muy utilizados en todo el país y sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se instalan entre 20 y 25 por día, en promedio.

Con todo, algunos especialistas cuestionan que, con ellos, la responsabilidad de cuidado queda a cargo de la víctima, que tiene que accionarlo, a veces en circunstancias extremas, mientras otros dispositivos, como la tobillera electrónica, permiten que tanto la policía como la víctima monitoreen al violento.

