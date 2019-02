El PJ bonaerense repudió las "extorsiones" y "carpetazos a intendentes", y los atribuyó a la campaña

El PJ bonaerense publicó hoy en las redes sociales un documento de repudio a las "amenazas extorsivas" y a los supuestos "carpetazos a intendentes peronistas" a los que -a su criterio- estaría apelando Cambiemos para asegurarse un buen resultado en las elecciones de este año. "Los y las dirigentes y militantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas, como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos", arranca el comunicado.

"Los 'carpetazos' y falsas denuncias públicas, que carecen de sustento jurídico, son un mecanismo que atenta contra la democracia, y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: la de consolidar una Justicia libre e independiente", apuntan desde el PJ. El documento partidario pareció anticipar el procesamiento que horas después ordenaría el juez Claudio Bonadio contra 92 intendentes y ex intendentes (mayoritariamente peronistas) de todo el país, por supuesto fraude con fondos públicos.

Bonadio actuó en el contexto de una causa que investiga la malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 en municipalidades, de distintas provincias, que llevaron adelante tratamientos de residuos. En esa misma causa hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas ya procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina. También, otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo: Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi. La lista de procesados incluye a Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

El texto distribuido hoy por el peronismo bonaerense justificó su redacción en la necesidad de responderle a la versión según la cual integrantes de Cambiemos de la Cámara de Diputados habrían dejado trascender que usarían "otros métodos" para desgastar al peronismo bonaerense. "Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible", argumentan.

"Más allá que todavía no sabemos quién es el candidato, le vamos a tirar toda la justicia amiga a cada intendente", habría dicho un legislador del PRO al portal de noticias Info135, sin revelar su identidad. Tras lo cual agregó esa fuente: "No la van a sacar barata (por el PJ), los vamos hacer tocar el pianito a cada opositor al estilo Bonadio". Al tomar estado público estas supuestas advertencias, las autoridades del PJ bonaerense salieron a contrarrestar la "amenaza" y los "trascendidos" con un documento oficial para presionar a Cambiemos a avalar o desmentir el trascendido.

"El rechazo hacia el Gobierno no es por otra cosa que por su propia incapacidad. Con más de 210 mil despidos en 11 meses, la pérdida del salario real más alta desde 2002 y una inflación acumulada del 145%, lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico al que están condenando a las argentinas y los argentinos", remarca el documento del peronismo.

"Los y las bonaerenses están hartos de pagar tarifazos imposibles; de sufrir constantemente cortes de suministro de agua y luz porque las empresas prestadoras, a quienes el Gobierno les autoriza subas ridículas, no invierten ni dan respuesta; de vivir con angustia porque no llegan a fin de mes y temen perder su empleo", enumera e texto del PJ.

"Les pedimos a los funcionarios de Cambiemos que construyan gobernabilidad ocupándose de lo que realmente le duele y preocupa a la gente de la Provincia y de toda la Argentina, y que dejen de intentar hacer daño con mentiras a intendentes que junto a las organizaciones sociales hoy son quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor", cierra el documento.