Comenzaron a ventilar los supuestos pedidos de coima

En el debate por los sobres con dinero hallados en la Jefatura Departamental local, varios testigos señalaron que agentes les pidieron plata para garantizarles seguridad

| Publicado en Edición Impresa

El ex jefe de la departamental, Darío Camerini, uno de los 7 jefes que llegaron presos a juicio/G. Mainoldi

El juicio oral que ventila el caso de los 36 sobres con un total de 157.000 pesos, hallados hace casi tres años en la Jefatura Departamental La Plata, que tiene sentados en el banquillo de los acusados a ocho ex jefes de la policía de la Región, comenzó a ventilar ayer los supuestos pedidos de coima a comerciantes locales para que las comisarías ofrezcan “mayor protección”.

En tal sentido, brindó ayer declaración la dueña de una remisería platense. La mujer reconoció ante el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, a cargo del juicio, haber entregado “una vez” dinero a cambio de seguridad en su comercio. “Apareció una persona de civil a cobrar, dijo que era policía. Una vez sola vino, le dí cincuenta pesos, y después no vino más” dijo la propietaria de la agencia de remises de Melchor Romero.

También relató que “no recordaba su nombre (en referencia al agente que la visitó), pero le dijo que “era seguridad de la policía”.

Luego declaró la pareja de la remisera, quien se desempeñaba como rchofer en esa agencia. Su testimonio fue coincidente con el de su mujer, con respecto a la entrega de dinero a la Policía para tener más “seguridad”.

FALTÓ EL TRADUCTOR CHINO

Después fue el turno de la dueña de un supermercado chino, otra supuestamente víctima del pedido de coimas por parte de la Policía, pero su testimonio no se pudo concretar porque no se presentó a la audiencia el traductor designado para el juicio. Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali dispusieron que se reitere la citación para el traductor o que se designe a otro.

A su turno, Luis Galgano, miembro de la Policía Judicial, explicó parte de la investigación realizada en abril de 2016, encabezada por el fiscal penal de La Plata Marcelo Martini.

El policía dijo que recorrió diferentes comercios de la periferia platense (en particular supermercados de origen chino y agencias de remises) en busca de pruebas por posible pedido de “coimas” por parte de la policía bonaerense.

El testigo describió el caso de un remisero que admitió el pedido de dinero para protección, porque “de no hacerlo le requerirían la documentación necesaria para su actividad laboral”.

El integrante de la Policía Judicial reveló que este testigo se negó a prestar declaración “por temor a que le prendan fuego su casa”.

Cabe recordar que los ocho ex jefes policiales están imputados por los delitos de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”.

LOS PROCESADOS

Al juicio llegaron detenidos el ex jefe de la Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck. En la misma situación están el jefe de la comisaría Segunda; Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

En la causa también estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

También son juzgados, aunque llegaron libres al debate, el ex comisario de la cuarta, Juan Retamozzo y la secretaria del jefe de la Departamental, María de los Angeles Ramírez, esta última acusada de “encubrimiento agravado”.

Con respecto a Retamozo, ayer se reveló en el juicio que las pericias caligráficas, que finalmente se pudieron hacer con cuerpos de escritura del imputado y el de los sobres, arrojaron resultado negativo.

El continuará hoy, a las 10, en la sala de audiencia de la planta baja de los Tribunales de 8 y 57.

El debate seguirá hasta el 18 de este mes, con la declaración de los 100 testigos propuestos por las partes. El Tribunal escuchará luego los alegatos de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri. Y por último alegarán las defensa, a cargo de los abogados Juan Pesquera, Luis Giordano, Oscar Salas, Christian Romano, Daniel Mazzocchini; y la defensora oficial María Victoria Palomino.