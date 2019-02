Un extenso apagón pone en jaque cientos de hogares en la zona de Plaza Paso

Con gran indignación e incertidumbre por lo que pueda suceder en las próximas horas vecinos de la zona de Plaza Paso se comunicaron este sábado con eldia.com para dar cuenta de la difícil situación que vienen atravesando desde ayer a las 20.00 cuando el suministro de energía eléctrica se cortó.

Tanto vía Whatsapp como telefónicamente, los frentistas y comerciantes expresaron su malestar por las complicaciones que genera en su rutina este corte diaria que ya cumplió 17 horas. Pero el mayor pesar y la bronca radica, según expresaron los lectores, en la falta de respuesta de la empresa Edelap.

"Ya no sabemos qué hacer. Todo el día sin luz. Perdimos comida y ahora estamos al borde de quedarnos sin agua" reveló María, una vecina de 70 años a la que por su edad se le hace muy difícil bajar y subir por las escaleras del edificio en el que reside.

La misma jubilada señaló que, al igual que ella, son muchos los abuelos y gente mayor que se enfrenta a encrucijadas en las se pone en juego pasar toda una tarde sin agua o salir a buscarla y al día siguiente pagar el precio del esfuerzo físico de haber subido y bajado escaleras por que los ascensores no funcionan.

En una situación similar se encuentra María Soledad quien aseguró a este diario que no puede entender cómo pueden pasar tantas horas y que el servicio aún siga interrumpido. Madre de dos niños, uno de ellos un recién nacido, esta vecina manifestó su preocupación por lo que sucederá en las próximas horas cuando el tanque del edificio en el que vive se quede sin agua.

"Ya no reniego más, cuando se corta la luz agarro mis cosas y me voy a un bar, a la plaza o a una estación de servicio a leer" dijo un estudiante de la UNLP que reside en la zona y que, según sostiene, ha tomado la determinación de no volver a llamar a Edelap ya que "siente que pierde su tiempo".

Si bien el joven indicó que tiene un plan B para hacerle frente a las complicaciones que le genera la falta de luz, admitió en la misma línea que acudió al diario en esta oportunidad porque el corte ya pasó las 15 horas y empezó a ver con preocupación el hecho de no contar con el servicio.