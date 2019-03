La reina de los "robots inútiles" emocionó a sus seguidores en su lucha contra un tumor

La youtuber publicó una foto en Instagram que sorprendió y deleitó a sus seguidores

"¿Saben qué es esto?", preguntó Giertz, de 28 años, en un post que recibió casi 36.000 'likes'.

"¿Ven ese iceberg en la parte de atrás? Es la Antártica. ¿Y ven esa cosa rosa de la izquierda? Es mi tumor cerebral", añadió.

Como su millón y medio de seguidores en YouTube ya sabían, el año pasado a Giertz le diagnosticaron un tumor cerebral no canceroso, y se sometió a una operación para que le extirparan la mayor parte del mismo."La enfermedad invisible que tengo me matará en algún momento, pero no ahora"

Lo que la mayoría de la gente no sabía, sin embargo, es que se lo había llevado a casa.



LA CREADORA DE LOS "ROBOTS INÚTILES"

Giertz, que vive en San Francisco pero es originaria de Suecia, es una inventora que se hizo conocida en YouTube por crear unas curiosas máquinas que en teoría sirven para ayudar en tareas cotidianas como aplicarte un lápiz labial o tomar el desayuno.

La realidad, sin embargo, es que con estos dispositivos generalmente cualquier actividad termina siendo un desastre espectacular. En consecuencia, se apodó a sí misma como "la reina de los robots inútiles, la jefa de las taras y la madre de los inventos terribles".