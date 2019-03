Una emergencia en el Aconcagua reaviva el debate sobre los chicos y el montañismo

Hoy pueden ascender grandes picos si cuentan con autorización y suben con mayores. La opinión de expertos platenses

| Publicado en Edición Impresa

Mariano Spisso, miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña “ Es un tema complejo, pero no hay nada que impida a un chico escalar si el padre lo autoriza y yo tampoco creo que debiera existir ningún tipo de legislación ni restricción al respecto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay cierto grado de riesgo, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar un organismo ante la falta de oxígeno. No es algo que se pueda medir ni prever. De todos modos, hay pocos chicos en picos altos.

Silvia Bonicatto, montañista “ N o es usual ver chicos de corta edad o adolescentes en los picos más altos del mundo. Cuando se los ve, como sucede en el monte Elbruss, en Rusia, es porque son chicos que viven en altura y a los que no les resulta difícil la adaptación. No creo que se deba limitar la posibilidad de que los chicos escalen si van con un mayor responsable que los cuide. Si presentan mal de altura se los baja ante el primer síntoma y enseguida se recuperan”.

La emergencia vivida por un chico estadounidense de 13 años a 5.000 metros de altura cuando trataba de alcanzar la cumbre del Aconcagua junto a su padre, un guía de montaña de 48 años, devolvió al centro del debate el tema de los menores que escalan esa y otras montañas particularmente altas en el país y en el mundo. Un debate que recrudece, además, porque cada vez son más los que deciden encarar en familia ese tipo de travesías.

Por lo pronto, no hay ninguna normativa que impida ese tipo de prácticas, siempre y cuando los menores las emprendan acompañados por sus padres y estos cuenten con una autorización de un juez de familia.

Con todo, y aunque la emergencia protagonizada por el adolescente norteamericano tuvo un final feliz, algunos plantean si tiene sentido exponer a chicos de corta edad a los riesgos de travesías de este tipo.

En ese debate, montañistas platenses no creen que se deba limitar el acceso de los chicos a este tipo de experiencias, aunque reconocen que siempre deben hacerla en compañía y bajo la responsabilidad de los padres y también admiten que entrañan siempre algún grado de riesgo.

El hecho

El adolescente estadounidense de 13 años que protagonizó la emergencia a partir de la cual se reactivó el debate escalaba junto a su padre el cerro Aconcagua, de 6.962 metros de altura, cuando exhibió síntomas de mal de montaña.

El joven fue rescatado tras sufrir un edema pulmonar y se encuentra fuera de peligro.

El rescate comenzó cerca de las 21 del último lunes, cuando la Patrulla de Rescate de Alta Montaña de la Policía de Mendoza fue alertada de que un adolescente de 13 años se encontraba en Campo Tres de Guanacos, a unos 5.560 metros de altura sobre el nivel del mar.

El adolescente realizaba el ascenso junto a su padre, un experimentado montañista estadounidense, quien solicitó junto a los guías que los acompañaban la ayuda de los rescatistas cuando percibió que su hijo presentaba síntomas de tener un edema pulmonar.

Los rescatistas que llegaron al lugar corroboraron la situación y procedieron a la evacuación del adolescente en medio de la noche, para lo cual descendieron unos 1.300 metros de desnivel, hasta llevar al joven hasta Campamento Plaza Argentina, ubicado a los 4.300 metros, donde se le brindó asistencia primaria y se lo compensó hemodinámicamente.

Tras el amanecer del martes, se llevó a cabo el descenso total con el aporte del helicóptero que opera en el Parque Aconcagua.

El adolescente, junto a su padre, fue bajado hasta Horcones, desde donde se lo trasladó en una ambulancia a un centro de asistencia privado, donde se recupera favorablemente.

En el operativo trabajaron en equipo personal de la Patrulla de Rescate, Guardaparques, servicios médicos, guías, porteadores y campamenteros.

Para Mariano Spisso, guardaparque platense y miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, “yo no me expondría a llevar a un chico de corta edad a una travesía de ese tipo, pero esa es una decisión del padre, y si el padre tiene una autorización no hay nada que se lo impida”.

Según Spisso, “aunque no se trata de algo frecuente, se pueden ver, por ejemplo, en El Chaltén, chicos de 12 años en las zonas de las agujas, que tiene cierta complejidad. No así en picos más altos, como el Aconcagua, o los del norte, donde los problemas con el oxígeno son más severos”.

“Es un tema complejo”, opina el guardaparque platense, “pero no hay nada que impida a un chico escalar si el padre lo autoriza y yo tampoco creo que debiera existir ningún tipo de legislación ni restricción al respecto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay cierto grado de riesgo, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar un organismo ante la falta de oxígeno. No es algo que se pueda medir ni prever”.

Silvia Bonicatto, oncóloga platense que escaló algunos de los picos más altos del mundo, dice que “no es usual ver chicos de corta edad o adolescentes haciendo este tipo de actividades en los picos más altos del mundo. Cuando se ve, como sucede en el monte Elbruss, en Rusia, es porque son chicos que viven en altura y a los que no les resulta difícil la adaptación”.

Con todo, Bonicatto no cree que debieran existir restricciones para que los chicos -o incluso los adultos mayores- realicen actividades de montaña.

“Si el menor presenta un síntoma de mal de montaña se lo baja ante el primer síntoma y se recupera. No creo que se deba limitar la posibilidad de que los chicos escalen si van con un mayor responsable que los cuide”.