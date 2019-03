Según Lady Gaga, el romance con Cooper fue ficción

| Publicado en Edición Impresa

Bradley Cooper y Lady Gaga son el “Rostina” internacional: se sacaron chispas en la pantalla en “Nace una estrella”, todo el mundo quiere verlos juntos en la vida real y ellos... no hacen demasiado para sugerir lo contrario. De hecho, la cantante se separó de su pareja, Christian Garino, con quien estaba comprometido, mientras surgían versiones de crisis entre Cooper y su mujer, Irina Shayk.

Pero, dice ahora la cantante, culminada ya la temporada de alfombra roja, el público creyó en ese romance porque así lo querían sus protagonistas: queríamos ficción, y nos dieron ficción.

“Si la gente vio el amor y adivina qué, eso es lo que queríamos que vieran. Porque esta es una película de amor”, le dijo Gaga a Jimmy Kimmel, a quien le reveló que la íntima y calurosa actuación de los Oscar, donde interpretaron juntos “Shallow” (ganadora del premio a mejor canción), fue trabajada “muy duro” por la dupla para transmitir la sensación que transmitió, disparando todavía más las versiones de romance oculto entre ambos.

“Mira, he tenido mis brazos alrededor de Tony Bennett durante tres años en nuestra gira por el mundo... Cuando cantas canciones de amor, eso es lo que querés que la gente sienta”, ejemplificó la artista ganadora de un Emmy, varios Grammy y un Oscar. Por supuesto, las palabras de Gaga no convencen a quienes todavía quieren creer en el romance. Y siguen mirando la actuación y los Oscar, y pensando que esa química, esas ganas de comerse la boca, no pueden actuarse.